Los horarios confirmados para la serie entre Boca y O’Higgins por los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026

En el primer semestre, Boca Juniors fracasó en su gran objetivo, el de pasar a octavos de final de la Copa Libertadores. La derrota ante Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos relegó al Xeneize al tercer puesto de la zona, por lo que deberá afrontar los Playoffs de la Copa Sudamericana para seguir teniendo competencia a nivel internacional.
Ahora, el club de la Ribera chocará ante O’Higgins por un lugar en los octavos de final del segundo certamen en importancia de CONMEBOL. Este miércoles, el organismo sudamericano confirmó los horarios para los dos duelos entre argentinos y chilenos.
El jueves 23 de julio, a las 21.30, hora argentina, se disputará el partido de ida en La Bombonera. La vuelva se llevará a cabo una semana más tarde, el 30 de julio, también a las 21.30, con estadio a confirmar para la localía del conjunto trasandino.
Todos los horarios de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026
NACIONAL VS. TIGRE
- Ida: martes 21/7 a las 19:00h en el Gran Parque Central, Montevideo
- Vuelta: martes 28/7 a las 21:30h en el José Dellagiovanna, Victoria
O’Higgins enviará un pedido especial a Conmebol para poder jugar en su estadio contra Boca por la Copa Sudamericana
UCV VS. SANTOS
- Ida: martes 21/7 a las 21:30h en el Estadio Olímpico de la U.C.V., Caracas
- Vuelta: martes 28/7 a las 21:30h en el Estadio Urbano Caldeira, Santos
INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS. VASCO DA GAMA
- Ida: miércoles 22/7 a las 19:00h en el Estadio Atanasio Girardot, Medellín
- Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:00h en el Estadio São Januário, Río de Janeiro
LANÚS VS. CIENCIANO
- Ida: miércoles 22/7 a las 21:30h en el Estadio Ciudad de Lanús, Lanús
- Vuelta: miércoles 29/7 a las 21:30 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
SPORTING CRISTAL VS. BRAGANTINO
- Ida: miércoles 22/7 a las 21:30h en el Estadio Nacional del Perú, Lima
- Vuelta: miércoles 29/7 a las 21:30h en Estadio a definir
BOLÍVAR VS. GREMIO
- Ida: jueves 23/7 a las 19:00h en el Estadio Hernando Siles, La Paz
- Vuelta: jueves 30/7 a las 19:00h en el Estadio Arena do Grêmio, Porto Alegre
INDEPENDIENTE SANTA FE VS. CARACAS
- Ida: jueves 23/7 a las 21:30h en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá
- Vuelta: jueves 30/7 a las 21:00h en el Estadio Olímpico de la U.C.V, Caracas
BOCA VS. O’HIGGINS
- Ida: jueves 23/7 a las 21:30h en el Estadio La Bombonera, Buenos Aires
- Vuelta: jueves 30/7 a las 21:30h en Estadio a definir
Datos clave
- Boca y O’Higgins disputarán los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
- Jueves 23 de julio a las 21:30 se jugará la ida en La Bombonera.
- Jueves 30 de julio a las 21:30 será la revancha con estadio a confirmar.