Los horarios confirmados para la serie entre Boca y O’Higgins por los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Tras sufrir la eliminación por Copa Libertadores, el Xeneize deberá disputar el torneo de segundo orden de CONMEBOL y ya conoce a su rival.

En el primer semestre, Boca Juniors fracasó en su gran objetivo, el de pasar a octavos de final de la Copa Libertadores. La derrota ante Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos relegó al Xeneize al tercer puesto de la zona, por lo que deberá afrontar los Playoffs de la Copa Sudamericana para seguir teniendo competencia a nivel internacional.

Ahora, el club de la Ribera chocará ante O’Higgins por un lugar en los octavos de final del segundo certamen en importancia de CONMEBOL. Este miércoles, el organismo sudamericano confirmó los horarios para los dos duelos entre argentinos y chilenos.

El jueves 23 de julio, a las 21.30, hora argentina, se disputará el partido de ida en La Bombonera. La vuelva se llevará a cabo una semana más tarde, el 30 de julio, también a las 21.30, con estadio a confirmar para la localía del conjunto trasandino.

Todos los horarios de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026

NACIONAL VS. TIGRE

Ida: martes 21/7 a las 19:00h en el Gran Parque Central, Montevideo

Vuelta: martes 28/7 a las 21:30h en el José Dellagiovanna, Victoria

UCV VS. SANTOS

Ida: martes 21/7 a las 21:30h en el Estadio Olímpico de la U.C.V., Caracas

Vuelta: martes 28/7 a las 21:30h en el Estadio Urbano Caldeira, Santos

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INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS. VASCO DA GAMA

Ida: miércoles 22/7 a las 19:00h en el Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:00h en el Estadio São Januário, Río de Janeiro

LANÚS VS. CIENCIANO

Ida: miércoles 22/7 a las 21:30h en el Estadio Ciudad de Lanús, Lanús

Vuelta: miércoles 29/7 a las 21:30 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

SPORTING CRISTAL VS. BRAGANTINO

Ida: miércoles 22/7 a las 21:30h en el Estadio Nacional del Perú, Lima

Vuelta: miércoles 29/7 a las 21:30h en Estadio a definir

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BOLÍVAR VS. GREMIO

Ida: jueves 23/7 a las 19:00h en el Estadio Hernando Siles, La Paz

Vuelta: jueves 30/7 a las 19:00h en el Estadio Arena do Grêmio, Porto Alegre

INDEPENDIENTE SANTA FE VS. CARACAS

Ida: jueves 23/7 a las 21:30h en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Vuelta: jueves 30/7 a las 21:00h en el Estadio Olímpico de la U.C.V, Caracas

BOCA VS. O’HIGGINS

Ida: jueves 23/7 a las 21:30h en el Estadio La Bombonera, Buenos Aires

Vuelta: jueves 30/7 a las 21:30h en Estadio a definir

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