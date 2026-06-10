La información que surge desde El Millonario sobre el ex Atlético de Madrid fue negada por Carlos Valenzuela, vicepresidente del equipo mexicano.

En los Tigres de la UANL se hicieron eco del supuesto interés que existe en River de avanzar por el fichaje de Ángel Correa para reforzar el plantel que conduce Eduardo Coudet. Tal es así que el propio vicepresidente de la institución rompió el silencio para dejar en claro cuál es la situación del campeón del mundo en Qatar con la Selección Argentina.

“Ángel es parte fundamental del esquema de Guido (Pizarro, el DT) hoy. Es fundamental para la institución y realmente nosotros contamos con él al día de hoy. Nadie se ha acercado a hablar con nosotros. Ni River, ni ninguna institución. Se queda solamente en un rumor”, manifestó ante un grupo de periodistas Carlos Valenzuela.

Según la palabra del directivo, entonces, no llegó a las oficinas del club mexicano ninguna oferta formal de parte del Millonario que hubiesen tenido que rechazar como se rumoreó en las últimas horas. Tampoco se manifestó respecto al acuerdo verbal que tendría el futbolista con el equipo argentino.

Correa llegó a la UANL a mediados de 2025, previo pago de 10 millones de euros al Atlético de Madrid para hacerse de la totalidad de su ficha. En ese sentido, el club no se plantea dejarlo salir si no llega un ofrecimiento que ronde los 14 millones, cifra de la que River estaría muy lejos.

NO HAY OFERTAS POR CORREA 👀



Pese a los rumores que colocan a Ángel Correa fuera del club, la directiva felina aseguró que cuenta con el argentino para el próximo torneo y que, hasta el momento, no ha existido ningún acercamiento por parte de River Plate ni de otro equipo.



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Según Valenzuela, Tigres cuenta con el campeón del mundo para afrontar el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, certamen en el que están obligados a mejorar la imagen de un Clausura en el que finalizaron en la séptima posición de la clasificación general y posteriormente fueron eliminados por Chivas de Guadalajara en los cuartos de final de la Liguilla.

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Buenos números para Correa

Desde su arribo al fútbol mexicano, Ángel Correa disputó 54 partidos, 49 de ellos como titular, y completó los 90 minutos en 42. Convirtió 23 goles y dio 13 asistencias. Su contrato con el club se extiende hasta 2030 y es un futbolista clave para el entrenador Guido Pizarro.

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