Tras ser presentado en River, Ángel Correa dedicó a Tigres un mensaje de despedida: “Con la frente en alto”

Un día después de ser presentado oficialmente como refuerzo de River y tener su primer entrenamiento a las órdenes de Eduardo Coudet, Ángel Correa recurrió a sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida a los Tigres de la UANL, en medio de la polémica que generó su salida, que repercutió en mensajes de gran agresividad vertidos incluso desde la propia prensa mexicana.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida. Quiero agradecer de corazón a todo el hincha de Tigres por el cariño, por el apoyo en cada partido y por hacerme sentir siempre en casa. A mis compañeros, al cuerpo técnico y a cada persona que forma parte del día a día del club, gracias por todo lo compartido”, comenzó.

Correa también agradeció a su familia por acompañarlo tanto en los buenos momentos como en los más difíciles, justo después que en México los acusaran de haberse inventado el hecho de haber recibido amenazas para terminar de destrabar su salida del equipo que hace un año lo había comprado al Atlético de Madrid.

Tanto el futbolista como River fueron objeto de agresiones en los medios regiomontanos, donde llegaron a llamarlos “desleales”, “sucios”, “canallas”, “estafadores” e incluso “hambreados” en redes sociales, canales de televisión, estaciones de radio y medios digitales.

“Me voy con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor, defendiendo esta camiseta con respeto y compromiso. No todo fue fácil en el último tiempo, pero incluso en esas situaciones uno aprende, crece y se fortalece. Cierro esta etapa con orgullo y con la frente en alto. Lo vivido queda para siempre”, finalizó el mensaje de Correa.

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Duras críticas a River y Correa en México

Las críticas al Millonario y al jugador fueron en aumento, tanto de parte de los hinchas de Tigres como de la prensa de Monterrey, en muchos casos burlándose de la economía argentina. “Los de River Plate son tan pobres y hambreados que tienen que acudir a los medios de Argentina e inventar historias para meter presión y poder pagar a Ángel Correa. Por eso siempre serán los eternos segundones de su liga”, se expresó desde la cuenta Tigres Football.

“Qué decir de River Plate, negociando como unos completos muertos de hambre. Gente sin escrúpulos ni códigos”, escribió desde su cuenta de X Fernando González. También desde el diario MedioTiempo, uno de los más populares de México, trataron la noticia de la venta con un alto nivel de agresividad. “Los Correa y River mintieron. Ángel Correa ya fue vendido, pero les cuento las mentiras de los argentinos. River Plate, club gandalla y bajo, jugó el papel típico de ciertos equipos argentinos: bajos en calidad y sucios a la hora de negociar. La esposa del jugador argentino dijo que la habían amenazado… Les cuento que fue una estrategia de lo más rascuache que hizo el jugador, su familia y algunos medios argentinos todo ideado por River para bajar dos millones de dólares”, reza el texto que firmó Miguel Arizpe.

En la misma línea de desprecio se manifestó el comentarista Andrés Boy: “Hace un año, Tigres hizo las cosas bien. Planeó con tiempo el fichaje de Ángel Correa. Hoy, todo ese trabajo se va a la basura por la especialidad de la casa en el fútbol sudamericano: la extorsión emocional. La situación para Tigres es incómoda, o lo vende por menos de lo que vale o se queda con un jugador que ya no quiere estar. Nefasta situación tener que pagar las consecuencias de los caprichos de los mercenarios y vividores del fútbol argentino“, escribió en X.

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