Los hinchas de Tigres y la prensa de Monterrey provocan a River en pleno arribo de Correa: “Vividores”

River hizo oficial este viernes el fichaje de Ángel Correa como sexto refuerzo para el plantel que conduce Eduardo Coudet y solo unos minutos más tarde el futbolista acudió a la Clínica Rossi para realizarse los exámenes médicos de rutina, previos a la firma de su contrato.

Así, desde el Millonario pudieron cerrar de manera favorable una novela con muchas idas y vueltas con los Tigres de la UANL, equipo mexicano que había invertido en sacar al campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar del Atlético de Madrid.

River terminó comprometiéndose a pagar alrededor de un cincuenta por ciento más del monto que había ofrecido en su primera oferta de 10 millones de dólares. Así y todo, desde tierras regiomontanas se pusieron trabas hasta último momento para que la operación se concrete.

Mientras tanto, las críticas al Millonario y al jugador fueron en aumento, tanto de parte de los hinchas de Tigres como de la prensa de Monterrey, en muchos casos burlándose de la economía argentina. Con Ángel Correa ya en Argentina, el último en lanzar un dardo fue Carlos Martínez, periodista de Multimedios Deportes, presumiendo que el club mexicano había logrado la venta más importante de su historia con un jugador que no forma parte de la misma.

#ComentarioAlDíaMTY | ¡LA VENTA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA DE TIGRES!🐅🇦🇷



🗣️"Ya le pusimos moño, llévenselo, él no quiere estar aquí, y se pagó lo que se tenía que pagar. Tigres no se los iba a mandar gratis".



🎙️Carlos Martínez pic.twitter.com/pwRAwnkchw — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 24, 2026

“19 millones de dólares. Ya se va Ángel Correa ya se va y cómo les dijimos no se iba a ir sin que se pagara lo que había que pagar. Ya le pusimos moño, llévenselo y se pagó lo que se tenía que pagar. Ángel Correa no quería estar aquí y Tigres no se los iba a dar de gratis. Ya es la venta más cara de la historia. Ahora sí, con ese dinerito, a comprar”, dijo durante su editorial de este viernes.

Publicidad

“Esperemos que los argentinos cumplan con su palabra, que los argentinos puedan pagar y que River no tenga ningún problema para recibir su dinero”, ironizó el periodista Willie González en comunicación con RG La Deportiva. Más fuerte fue la provocación desde la cuenta Tigres Football, que expresó: “Los de River Plate son tan pobres y hambreados que tienen que acudir a los medios de Argentina e inventar historias para meter presión y poder pagar a Ángel Correa. Por eso siempre serán los eternos segundones de su liga”.

“Qué decir de River Plate, negociando como unos completos muertos de hambre. Gente sin escrúpulos ni códigos”, escribió desde su cuenta de X Fernando González. También desde el diario MedioTiempo, uno de los más populares de México, trataron la noticia de la venta con un alto nivel de agresividad. “Los Correa y River mintieron. Ángel Correa ya fue vendido, pero les cuento las mentiras de los argentinos. River Plate, club gandalla y bajo, jugó el papel típico de ciertos equipos argentinos: bajos en calidad y sucios a la hora de negociar. La esposa del jugador argentino dijo que la habían amenazado… Les cuento que fue una estrategia de lo más rascuache que hizo el jugador, su familia y algunos medios argentinos todo ideado por River para bajar dos millones de dólares”, reza el texto que firmó Miguel Arizpe.

Publicidad

En la misma línea de desprecio se manifestó el comentarista Andrés Boy: “Hace un año, Tigres hizo las cosas bien. Planeó con tiempo el fichaje de Ángel Correa. Hoy, todo ese trabajo se va a la basura por la especialidad de la casa en el fútbol sudamericano: la extorsión emocional. La situación para Tigres es incómoda, o lo vende por menos de lo que vale o se queda con un jugador que ya no quiere estar. Nefasta situación tener que pagar las consecuencias de los caprichos de los mercenarios y vividores del fútbol argentino“, escribió en X.

Publicidad

Los números de Correa en Tigres

A mediados de 2025, Ángel Correa arribó a Tigres. En esta temporada, el delantero argentino disputó un total de 54 partidos en los que marcó 23 goles y brindó 14 asistencias. Correa llega con rodaje a River, fueron muchos minutos en el último año y también mostró un gran nivel en el elenco mexicano.