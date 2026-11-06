Exequiel Palacios reveló que quiere volver a River: “Soy muy hincha”

El surgido de las divisiones inferiores, está en Ipswich Town de Inglaterra y coqueteó con regresar al club de sus amores.

Exequiel Palacios es uno de los tantos talentos que exportó el fútbol argentino durante los últimos años. En ese sentido y tal como lo hizo siempre, demostró su pasión y ahora reveló que quiere volver a River de cara al futuro para tener una segunda etapa. Así las cosas, esta nueva declaración que ratifica lo dicho varias veces, despertó la ilusión de los hinchas.

Exequiel Palacios, durante su etapa en River. (Getty Images)

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y que aún continúa representando al país, surgió de las divisiones inferiores del Millonario y ganó 5 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid. A finales de 2019 fue vendido al Bayer Leverkusen por 17 millones de euros y estuvo allí hasta hace unos meses, que pasó al Ipswich.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Los Edul, fue contundente. “Me gustaría volver bien y disfrutar. Soy muy hincha de River“, sentenció sobre su deseo de regresar al club de sus amores. Inmediatamente después, redobló la apuesta y soltó: “Quiero estar preparado, devolverle cosas a River y estar a la altura porque te exige todo el tiempo, ya lo viví“.

Exequiel Palacios: "Me gustaría volver a River estando bien. Quiero devolverle cosas al club y competir. River te exige".

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Luego, recordó cuando estuvo en el paravalanchas con Los Borrachos del Tablón. “Quedó para el cuadro y la historia. Fue en Santiago del Estero contra Rosario Central. La idea era ir a platea con unos amigos, después dijimos de ir 10 minutos y volver, pero cuando estábamos ahí…“, recordó. Además, agregó: “Uno siempre va a estar agradecido a la gente“.

Por otro lado, se refirió a su infancia y el esfuerzo del día a día. “De chico con mi mamá, por temas económicos, me tomaba un tren y dos colectivos“, confesó Palacios. No conforme con esa declaración, también añadió: “Salía del colegio al mediodía y me iba directo para River, tenía dos horas de viaje. Terminábamos llegando a casa a las 9 o 10 de la noche“.

Exe Palacios y los sacrificios en sus inicios: "Con mi mamá nos tomábamos un tren y dos colectivos para entrenar. Tenía dos horas de viaje todos los días. Son recuerdos que a uno le quedan para toda la vida y siempre se lo agradezco".



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A su vez, habló de su presente. “La Premier League es la NBA del fútbol. Era un desafío que quería vivir en carne propia“, aseguró en primera instancia. Por último, contó detalles desconocidos y manifestó: “Es más directo, no pasa por la creación en mitad de cancha. Lo hablé con Enzo y Alexis, van todos para adelante. Es más directo que Alemania“.