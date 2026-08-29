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Rosario Central 0-0 Gimnasia EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Gigante de Arroyito, el Canalla recibe al Lobo en un partido determinante para la tabla de posiciones.

Rosario Central - Gimnasia, por el Torneo Clausura 2026.
© @RosarioCentralRosario Central - Gimnasia, por el Torneo Clausura 2026.
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El gol anulado a Marco Ruben

Este sábado por la tarde, Rosario Central recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Gigante de Arroyito, cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, es transmitido por ESPN Premium y también podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Rosario Central y Gimnasia

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Jaminton Campaz; Marco Ruben.
  • Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Lucas Janson, Nacho Fernández, Maximiliano Zalazar; Agustín Auzmendi.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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