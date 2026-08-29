Rosario Central 0-0 Gimnasia EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El gol anulado a Marco Ruben
SE JUNTARON LOS QUE SABEN PARA UN GOLAZO, PERO FUE OFFSIDE: asistencia de Angelito Di María y definición de crack de Marco Ruben, que no sube al marcador en Rosario Central vs. Gimnasia.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026
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Este sábado por la tarde, Rosario Central recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Gigante de Arroyito, cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, es transmitido por ESPN Premium y también podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.
Las formaciones de Rosario Central y Gimnasia
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Jaminton Campaz; Marco Ruben.
- Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Lucas Janson, Nacho Fernández, Maximiliano Zalazar; Agustín Auzmendi.