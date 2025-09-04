Pato Fillol apareció cuando el Dibu Martínez más lo necesitaba

Días atrás, Sergio Goycochea manifestó su preocupación por el estado anímico del Dibu Martínez, a quien se le frustró la transferencia al Manchester United. ”No es la situación para estar viviendo a 10 meses del Mundial. Hay que ver cómo le pega en este momento, eso es lo único que me da miedo”, comentó el Goyco en su programa DSelección en la señal DSports.

Es que el marplatense no solo que no logró llegar al Old Trafford, sino que se le complicó el clima en el Aston Villa, en donde no gustaron nada sus intentos por mudarse. Tanto es así que empezó a recibir críticas en redes sociales de los hinchas y, para colmo de males, su entrenador Unai Emery (que ya le había soltado la mano al Dibu cuando la FIFA lo sancionó en octubre del 2024) dio claras muestras de que piensa contar -por el momento- con Marco Bizot, la otra alternativa que tiene para custodiar la valla (de todas maneras, el neerlandés viene de ser responsable en 2 de los 3 goles que sufrió el Aston Villa en la derrota con el Crystal Palace por la Premier League).

Pero si hay un lugar en el que Emiliano Martínez se puede recuperar en lo emocional (si es que está afectado en algún sentido) es en el predio de la AFA con el plantel de la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni. Además, no hay dudas en que tendrá su habitual ovación por parte de los hinchas que se harán presentes este jueves por la noche en el Estadio Monumental para el duelo con Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol.

Y si algo le faltaba al campeón del mundo en Qatar 2022 para cargarse de cariño y respaldo, era la presencia de Ubaldo Matildo Fillol, que se arrimó al complejo ubicado en Ezeiza para tener su encuentro con el Dibu y regalarle su camiseta firmada, un gesto que describe lo que sigue siendo el Pato para la Selección Argentina, haciéndose presente cuando más se lo necesita, tal como hacía dentro de la cancha en su periodo entre 1974 y 1985.

”De visita por el predio de @Argentina con mi querido colega campeón. ¡Abrazo de palo a palo, Dibu!”, escribió Fillol en sus cuentas de redes sociales, en las que además agregó cuatro fotos con su colega y la legendaria camiseta verde con el número 5, réplica de la que usó en la Copa del Mundo de Argentina 1978.

Emiliano Martínez fue incluido en la lista de buena fe del Aston Villa para la Europa League

Pese a los rumores que andan circulando en la prensa inglesa, Emiliano Martínez fue incluido por Unai Emery en la lista de buena fe para la Fase de Liga de la Europa League, certamen en el que el Aston Villa hará su presentación el próximo 25 de septiembre como local contra el Bologna. Con lo cual, podrá pelear de igual a igual con Marco Bizot en todos los frentes por el puesto de titular.

