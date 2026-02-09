¿Gallardo patea el tablero? Tras el papelón, los cambios que podría tener River para visitar a Argentinos

Pasan las horas y en River continúan retumbando los cuatro goles recibidos frente a Tigre en pleno Estadio Monumental de Núñez. Pero también el flojísimo rendimiento colectivo e individual, el cual desencadenó en un verdadero papelón que podría haber sido peor si el conjunto de Victoria estaba más afilado en los metros finales.

Pese a ello, el Millonario debe pasar la página lo antes posible. No habrá mucho descanso, debido a que, el próximo jueves, tendrá que afrontar una vista de sumo riesgo a un reducto siempre complicado como el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, donde medirá fuerzas con Argentinos Juniors. Y el margen de error se redujo a cenizas.

Es un hecho que Marcelo Gallardo no podrá contar con el expulsado Fausto Vera. Por ello, habrá por lo menos una variante con respecto al once que salió a jugar contra los de Diego Dabove. Pero las modificaciones podrían ser más contemplando el flojísimo andar de River y la imperiosa necesidad de sumar de a tres puntos.

Con respecto al reemplazante de Vera, hay dos nombres propios picando en punta y batallando entre ellos para meterse en la formación titular contra el Bicho. Se trata de Kevin Castaño, netamente relegado después de una temporada para el olvido, y Giuliano Galoppo, envuelto en conflictos ajenos que atentan contra su consolidación.

Franco Armani volvería al arco de River. (Foto: Getty)

Paralelamente, Santiago Beltrán, que había sorprendido en sus primeros tres partidos en River, no pudo sostenerse y padeció la paliza de Tigre. Franco Armani, ya recuperado de su complicación física, tiene todo listo para volver a colocarse bajo los tres palos, algo que, salvo algún imprevisto de último momento, terminará sucediendo.

Por otra parte, Matías Viña no está conformado ni un poco al cuerpo técnico encabezado por Gallardo y cada vez son más las posibilidades de que Marcos Acuña recupere su lugar en el lateral izquierdo de la defensa de River. Al lado suyo, habrá que ver si se mantiene Lautaro Rivero o si se cuela Paulo Díaz, de buen nivel ante Rosario Central.

Por último, habrá que esperar para ver si existe alguna modificación en la ofensiva teniendo en cuenta las pésimas actualidades que transitan Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Ante la lesión de Sebastián Driussi, que sigue recuperándose de un desgarro, Ian Subiabre y Agustín Ruberto podrían tener una chance.

La probable formación de River ante Argentinos

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Ian Subiabre y Maximiliano Salas o Agustín Ruberto.

¿Cuándo se juega Argentinos vs. River?

El partido entre Argentinos Juniors y River Plate, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, se llevará a cabo este jueves 12 de febrero, desde las 21:15 horas, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

