Sin lugar a dudas, el mundo del fútbol no debe tolerar una sola frase racista más, por tal motivo es sabia la decisión de la FIFA de implementar un protocolo antirracista en el cual el árbitro, a instancias del VAR, pueda chequear si existió esa conducta y poder sancionarlo drásticamente. En esta oportunidad, con el caso que dio la vuelta al mundo entre Gianluca Prestianni y Vinícius -en el marco del duelo de Champions League entre Benfica y Real Madrid– no se pudo comprobar que haya existido discriminación.

Real Madrid superaba a Benfica a los 5 minutos del segundo tiempo en el duelo de ida de los Playoffs para meterse en octavos de final y Vinícius Júnior, autor del gol y siempre provocador, realizó un festejo desafortunado de cara a los hinchas de Benfica y eso no cayó nada bien. Hubo encontronazos entre los jugadores y uno de los más indignados fue Gianluca Prestianni.

En un momento, el argentino queda cara a cara con el brasileño y, tapándose la boca con la camiseta, le dice algo. Nunca se pudo determinar qué fue lo que le dijo en ese momento, pero Vinícius -con sus clásicos gestos exagerados- se acercó al árbitro para decirle que lo habían discriminado. Allí se activó el protocolo, pero no se comprobó ningún acto racista, por lo que Prestianni pudo seguir jugando.

El cruce entre Prestianni y Vinícius. (Foto: Getty).

Prestianni viaja a Madrid y lo espera un clima hostil

El próximo miércoles 25 de febrero, Benfica visitará a Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la vuelta de los Playoffs para ver quién se mete en los octavos de final de la Champions League. Según informó Récord de Portugal, el talentoso argentino viajará a la capital española, aunque todavía se desconoce si será titular o irá al banco de suplentes.

Como es de esperar, se estima que en el Bernabéu habrá una clima sumamente hostil con los futbolistas de Benfica, pero especialmente con Prestianni, ya que fue el protagonista de la discusión más acalorada. No solamente se espera que los hinchas lo reciban mal, sino también los jugadores del Madrid, que le harán sentir el rigor.

