Sin Paredes y con varios cambios, la probable formación de Boca ante Racing por el Torneo Apertura

En la tarde-noche de este viernes, Boca recibe a Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que comienza a partir de las 20 horas se jugará en La Bombonera, donde desde la previa ya se sabe que el clima no será el mejor luego de que los hinchas hayan perdido la paciencia el fin de semana pasado. En ese sentido, Claudio Úbeda prepara varias modificaciones en el equipo titular.

Cabe recordar que el Xeneize viene de perder ante Vélez e igualar 0-0 contra Platense, en una noche en la que los fanáticos silbaron a los jugadores por su nula reacción ante el pedido de mayor actitud que se repitió en reiteradas ocasiones. En ese contexto de incertidumbre, se debe medir ante un rival muy complicado -y más en el último tiempo- como lo es la Academia.

Lo cierto es que en el ensayo formal de fútbol, Úbeda sorprendió con el equipo titular que paró. Durante la práctica, realizó una sola modificación: Edinson Cavani por Ángel Romero. Si bien apenas fue una prueba durante el último tramo, se estima que el paraguayo esté desde el arranque del cotejo y el uruguayo aguarde por tener su momento desde el banco de suplentes.

Edinson Cavani ingresó desde el banco en el empate de Boca ante Platense.

Respecto a los que empataron contra Platense, habrá 3 cambios. Bien se sabe que uno de ellos es por obligación, ya que la lesión de Leandro Paredes obligó al DT a modificar e incluir a Milton Delgado como su reemplazante natural. Sin embargo, apenas se trata de una de las variantes que planteó el entrenador en la práctica formal de fútbol llevada a cabo en las horas previas al clásico.

En el equipo titular estuvo Marcelo Weigandt, que pareciera haberle ganado la pulseada a Juan Barinaga que arrastra un flojo rendimiento en el último tiempo. A su vez, Gonzalo Gelini volvió a estar en el principal armado táctico, donde se apunta a que sea el futbolista encargado de romper la defensa contraria a base de gambetas y velocidad. El juvenil entraría en lugar de Lucas Janson.

Publicidad

Publicidad

Con todo este panorama sobre la mesa y salvo alguna emergencia de último momento que obligue a cambiar lo planificado, el equipo titular de Boca ante Racing en La Bombonera será: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón; Miguel Merentiel, Ángel Romero o Edinson Cavani.

La formación de Boca ante Platense.

ver también Propusieron a Mourinho como próximo DT de Boca: “Cuando se vaya Úbeda”

DATOS CLAVE

Claudio Úbeda prepara 3 cambios en el equipo titular ante Racing , respecto a los que empezaron frente a Platense.

prepara en el equipo titular ante , respecto a los que empezaron frente a Platense. Marcelo Weigandt, Milton Delgado y Gonzalo Gelini ingresaron al armado táctico en el ensayo formal de fútbol.

ingresaron al armado táctico en el ensayo formal de fútbol. Juan Barinaga y Lucas Janson salieron por rendimiento, mientras que Leandro Paredes está lesionado en su tobillo.

Publicidad