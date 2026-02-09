Leonardo Astrada apuntó contra Lautaro Rivero tras la goleada de Tigre a River: “Lo tiene que voltear”

La noche del sábado todavía genera estragos. En una jornada histórica, Tigre goleó 4-1 a River en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Con goles de Tiago Serrago, David Romero y Nacho Russo por duplicado, el Matador aplastó a un Millonario irreconocible. Y dos días después de lo sucedido, Leonardo Astrada criticó la actuación de Lautaro Rivero.

El ex futbolista y entrenador analizó la derrota del club de sus amores en su actual rol como integrante del panel de ESPN. Debido a su inmensa trayectoria en el fútbol argentino y en una posición similar a la del defensor, ya que oficiaba de volante central, aprovechó el tiempo para deslizar una frase que generó ruido en el ambiente pero que marca una realidad sobre lo acontecido en Núñez.

Lo cierto es que, durante el programa de la reconocida señal deportiva, Astrada fue contundente con el zaguero. “Rivero en el segundo gol lo tiene que voltear, lo cortas en mitad de cancha“, manifestó dando a entender que falló en la decisión de darle el mano a mano a Nacho Russo, que lo gambeteó y enfiló hacia el arco para asistir a David Romero que solo tuvo que definir ante Beltrán.

Esa jugada fue destacada por el Negro como un antes y un después en el encuentro, porque le permitió al Matador estirar la ventaja a dos goles de diferencia. Por ese motivo, el ex mediocampista insistió en la importancia de la acción y el error de Rivero en la marca. Tras ser gambeteado por Russo, Martínez Quarta quedó en inferioridad numérica y terminó en el 2-0 parcial.

En cuanto a lo colectivo, Astrada también se tomó unos segundos para analizar la pésima noche del Millonario. “Es un equipo nuevo que lleva cuatro partidos y lo que venía mostrando era interesante”, expresó en primera instancia. “Hay que ser realistas: es un equipo en formación y hay que darle tiempo“, agregó pocos segundos más tarde en referencia a lo que cambió respecto a 2025.

Lautaro Rivero, joven zaguero central de River Plate. (Getty Images)

Por otro lado, aprovechó la palabra para dejar en claro su opinión sobre los delanteros del equipo. “Marcelo (Gallardo) lo pone a Salas porque le ve ese potencial de poder trabajar con los centrales del rival“, aclaró primero. “Después, Driussi es más para jugar y Colidio también es más para jugar. En base a eso tenés que ir armando la delantera”, sostuvo el ex futbolista de River.

