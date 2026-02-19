Es tendencia:
Racing

Mientras Boca no tiene a Paredes y Palacios, Racing recuperara a 3 jugadores para visitar a Boca

El entrenador de Racing dio a conocer la lista de convocados para visitar a Boca, este viernes a las 20:00, en La Bombonera.

Por Julián Mazzara

Gustavo Costas, entrenador de Racing.
Gustavo Costas, entrenador de Racing.

Racing tiene la mente puesta en lo que será el clásico frente a Boca, donde Gustavo Costas buscará su tercera victoria en fila luego de lo que fueron las victorias contra Argentinos Juniors y Banfield. Si bien el DT no quedó contento por lo que mostraron en el campo de juego y espera que mejoren para ir a La Bombonera, su alegría pasó por los resultados.

Ahora que la Academia tendrá su primera prueba de fuego del año, donde el DT ya marcó la cancha y, públicamente, le hizo saber a los hinchas que “a la cancha de Boca tenemos que ir a ganar, no importa que hayamos ganado dos partidos al hilo”, tiene un motivo claro para ilusionarse: recuperó a X jugadores.

En el Xeneize perdieron a Leandro Paredes, que sufrió una molestia en el tobillo en lo que fue el empate ante Platense, y también a Carlos Palacios, que no logra terminar de recuperarse de una sinovitis en la rodilla. Pero mientras Claudio Úbeda descarta figuras, en Racing las recuperan. Para este juego, retornan Nazareno Colombo, Agustín García Basso e Ignacio Rodríguez.

Cabe destacar que Colombo se perdió los últimos compromisos porque sufrió un traumatismo en la cresta ilíaca derecha. En cambio, Rodríguez padeció un esguince en su tobillo derecho. Pero debido a una situación personal que le impidió entrenarse a la par de sus compañeros, García Basso no pudo jugar ante el Taladro y ahora ocupará un lugar entre los suplentes porque Marcos Rojo le ganó el puesto.

Los convocados para visitar a Boca. (Foto: Prensa Racing)

Los convocados para visitar a Boca. (Foto: Prensa Racing)

La posible formación de Racing vs. Boca por el Torneo Apertura 2026

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Los últimos 5 partidos entre Boca y Racing

  • 10 de marzo de 2024: Boca 4-2 Racing (Copa de la Liga)
  • 14 de septiembre de 2024: Racing 2-1 Boca (Liga Profesional)
  • 8 de febrero de 2025: Racing 2-0 (Torneo Apertura)
  • 9 de agosto de 2025: Boca 1-1 Racing (Torneo Clausura)
  • 7 de diciembre de 2025: Boca 0-1 Racing (Semifinal – Torneo Clausura)

DATOS CLAVES

  • Gustavo Costas buscará su tercera victoria consecutiva en el clásico entre Racing y Boca.
  • Los jugadores Nazareno Colombo, Agustín García Basso e Ignacio Rodríguez regresan a la convocatoria.
  • Leandro Paredes y Carlos Palacios serán bajas en el equipo de Claudio Úbeda.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

