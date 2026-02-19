Es tendencia:
Con retornos importantes y hasta un potencial batacazo, la probable formación de River ante Vélez

Luego de la clasificación en la Copa Argentina, el Millonario buscará enderezar el rumbo en el marco del Torneo Apertura.

Por Gabriel Casazza

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

El martes pasado, River Plate puso primera marcha en el marco de la Copa Argentina. Lo hizo con otra actuación deslucida que derivó en una victoria apretada y también agónica contra el modesto Club Ciudad de Bolívar en la provincia de San Luis. Al Millonario lo salvó un gol de penal de Juan Fernando Quintero sobre el cierre.

De todos modos, las dudas y el malestar siguen reinando entre los hinchas de la entidad del barrio porteño de Núñez, que acumula dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional mientras se prepara para disputar la Copa Sudamericana -cabe recordar que no logró clasificarse para la Copa Libertadores de América-.

En ese contexto, el próximo domingo, River afrontará una visita de riesgo al Estadio José Amalfitani de Liniers, donde, por la sexta fecha del certamen doméstico, se encontrará frente a frente con el siempre peligroso Vélez Sarsfield que dirige Guillermo Barros Schelotto. El margen de error sigue reducido a la mínima expresión.

En ese sentido, en las últimas horas, el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo recibió algunas buenas noticias. Por un lado, Sebastián Driussi evolucionó favorablemente de su desgarro y podría formar parte de la lista de convocados. Por el otro, Franco Armani tiene grandes chances de ponerse a disposición luego de su lesión.

Franco Armani podría volver a estar convocado. (Foto: Getty)

Franco Armani podría volver a estar convocado. (Foto: Getty)

A su vez, Marcos Acuña reemplazaría en la alineación titular a Matías Viña después del estado febril que lo marginó del equipo contra Ciudad de Bolívar. Y, en cuanto a lo táctico, Paulo Díaz, de otra aceptable presentación, se mantendría desde el arranque en lugar de Lautaro Rivero, que no viene conformando al Muñeco.

En plena sequía goleadora de los delanteros de River, Gallardo recuperaría a Driussi para enfrentar a Vélez

En cuanto a la mitad de la cancha, no habría grandes sorpresas, ya que Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero continuarían desde el inicio. Si se quiere, la zona de la medular y el enlace que se mueve por delante de ellos son los que más vienen colmando las expectativas que tiene Gallardo en este inicio de temporada.

¿Y los delanteros? En la ofensiva, las dudas también se hacen presentes. Driussi, más allá de que pueda formar parte de la nómina de convocados, no estaría en condiciones de estar desde el arranque. En contrapartida, el juvenil Joaquín Freitas, de muy buen ingreso en Copa Argentina, podría ser un batacazo del entrenador.

La posible formación de River ante Vélez

Santiago Beltrán o Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto o Joaquín Freitas y Maximiliano Salas o Facundo Colidio.

¿Cuándo se juega Vélez vs. River?

El partido entre Vélez Sarsfield y River Plate, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero, desde las 19.15 horas, en el Estadio José Amalfitani de Liniers.

DATOS CLAVE

  • River Plate acumula dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura 2026.
  • River visitará a Vélez Sarsfield el domingo 22 de febrero a las 19:15 horas.
  • Franco Armani y Sebastián Driussi evolucionaron de sus lesiones y podrían ser convocados.
