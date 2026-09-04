A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1 2026: horarios, cronograma completo de Monza y dónde ver EN VIVO

Todos los detalles relacionados con el desarrollo de un nuevo fin de semana cargado de actividad en la actual temporada de la Fórmula 1.

Recientemente, Franco Colapinto recibió muy buenas noticias. Es que, por un lado, fue confirmado para continuar en la escudería Alpine para la temporada 2027. Y, por el otro, recibió la novedad de que su monoplaza contará con las mejoras que ya había presentado el auto de Pierre Gasly en el pasado Gran Premio de Países Bajos.

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En medio de ese panorama, este fin de semana, el piloto argentino verá acción bajo la órbita del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Sí, en Monza, Colapinto correrá a bordo de su Alpine con el objetivo de volver a sumar puntos después de lo que fue la polémica sanción que recibió hace dos semanas y que generó un revuelo muy considerable.

En “El Templo de la Velocidad”, Franco Colapinto se reencontrará con uno de sus circuitos preferidos de la Fórmula 1, además de ser el primer Gran Premio en el que lucirá su nuevo contrato y las mejoras en su monoplaza de Alpine. A continuación, todos los detalles correspondientes a los horarios de todo el fin de semana.

Franco Colapinto en acción. (Foto: Getty)

GP de Italia: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Monza

Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 1: 07:30

Práctica Libre 2: 11:00

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

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Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00

Horarios correspondientes a la República Argentina.

Los lugares confirmados de la grilla 2027 de la Fórmula 1

Mercedes: A confirmar / A confirmar

Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen / A confirmar

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

VCARB: A confirmar / A confirmar

Haas: A confirmar / A confirmar

Audi: A confirmar / A confirmar

Cadillac: Valtteri Bottas / Checo Pérez

Aston Martin: A confirmar / A confirmar

DATOS CLAVE

Franco Colapinto continuará en Alpine para la temporada 2027 de Fórmula 1.

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La carrera del GP de Italia en Monza se disputará el domingo 6 de septiembre.