Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Italia 2026: así le fue a Franco Colapinto

El piloto argentino utilizó por primera vez las nuevas actualizaciones de Alpine y registró el noveno mejor tiempo de la FP1 en Monza.

El Gran Premio de Italia 2026 comenzó este viernes con la primera Práctica Libre del fin de semana. Franco Colapinto llegó al circuito de Monza con la renovación en el bolsillo y con las nuevas actualizaciones de Alpine, dos factores que invitan a ilusionarse con un buen resultado del piloto argentino en suelo italiano.

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De momento, las sensaciones en la Free Practice 1 fueron buenas. Colapinto quedó dentro del Top 10 y superó a su compañero de equipo (en esta oportunidad fue Paul Aron). Pierre Gasly, por su parte, cedió su asiento en la primera sesión y recibió una pésima noticia en el inicio de la jornada: perdió su podio en Mónaco.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Italia 2026

Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Paul Aron (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Luke Browning (Williams) Carlos Sainz (Williams) Ayumu Iwasa (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Colton Herta (Cadillac)

Monza le trae buenos recuerdos a Franco Colapinto

El Gran Premio de Italia es uno de los favoritos de Franco Colapinto. El argentino no solo obtuvo triunfos en Monza tanto en la F3 como en la F2, sino que además en este circuito hizo su debut oficial en Fórmula 1 con la escudería Williams.

¿Qué sigue en el GP de Italia 2026?

Al tratarse de un fin de semana con formato tradicional (sin Sprint), la próxima sesión será la Práctica Libre 2. La misma se llevará a cabo este mismo viernes desde las 11:00 hs (de Argentina) y se espera que Franco Colapinto siga mejorando sus tiempos.