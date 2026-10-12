Guiño de D´Onofrio a Ramón Díaz ante una posible llegada de River en 2027

Durante sus ocho años al frente de River, Rodolfo D´Onofrio acomodó las finanzas del club y obtuvo un éxito deportivo impensado. El Millonario venía del fondo del mar en ambos aspectos y su gestión fue clave para renacer de la cenizas. Uno de los responsables de un inicio prometedor fue Ramón Díaz, que dirigía al primer equipo en ese entonces, pero todo cambió cuando terminó el primer semestre.

River fue campeón del Torneo Final y la Copa Campeonato 2014 de la mano de Ramón Díaz y nadie imaginó que luego de aquella victoria ante San Lorenzo en San Luis, el Pelado iba a renunciar de un día para el otro. Sin dudas que para D´Onofrio fue un golpe duro ya que debía realizar una apuesta para reemplazar a quien por entonces era el entrenador más ganador de la historia del club. Ahí fue cuando apareció Marcelo Gallardo en escena y la historia que siguió es conocida por todos.

En plenas elecciones 2013, Ramón Díaz había dejado en claro que un candidato a la presidencia no lo quería, tiempo después se supo que hablaba de Rodolfo D´Onofrio. Inclusive, hace algunos meses, en diálogo con La Página Millonaria, el Pelado volvió a dejar en claro que nunca tuvo química con el ex presidente y detalló lo sucedido tras la conquista del Torneo Final 2014, donde también involucró a Francescoli.

“Eso me molestó mucho de los dos, porque hacen la fiesta… yo la llamo ‘el cumpleaños de D’Onofrio’ en la intimidad sí... ‘vamos al cumpleaños de D’Onofrio’, no al festejo nuestro que conseguimos el logro. ¿Qué hace? Todas las cámaras, habla todo el mundo menos el entrenador, menos yo. Y digo ¿Y estos quién carajo son?’. Ya ahí le dije a Emiliano, ‘mañana nos vamos, nos reunimos y le digo, me voy. El entrenador puede tener una palabra, un saludo (…) En eso creo que se equivocaron los dos”, relató Ramón.

El guiño de D´Onofrio a Ramón Díaz

Si bien Rodolfo D´Onofrio no ocupa ningún cargo en River, la realidad es que es una voz que se escucha puertas adentro. Stefano Di Carlo forma parte del mismo espacio político. Hace unos días, Ramón y Emiliano Díaz rechazaron asumir en Corinthians y el medio Riverplay compartió un extracto del comunicado que subió Emiliano a su cuenta de Instagram.

En el mismo, Emiliano afirmaba: “Hoy tengo el deber de acompañar a mi padre en su último gran deseo”. Si bien no lo dice explícitamente, se sabe a la perfección que ese sueño es volver a River en 2027, una vez que se resuelva el futuro de Leonardo Ponzio. A esa publicación, Rodolfo D´Onofrio le dio like, dejando un guiño claro.

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¿Ramón puede volver a River?

River todavía no tomó una decisión respecto al futuro entrenador. Mientras tanto, Leonardo Ponzio sigue al frente del primer equipo y los resultados lo acompañan en líneas generales, pero todavía quedan por jugarse los partidos que definen todo. Bolavip pudo saber el exclusiva que, si llega a existir un cambio de entrenador de cara al 2027, Ramón Díaz es una de las opciones firmes y que dependerá de Di Carlo y la Secretaría Técnica.

DATOS CLAVE

Ramón Díaz y Emiliano Díaz rechazaron la dirección técnica del Corinthians.

rechazaron la dirección técnica del Corinthians. Emiliano Díaz insinuó que el último deseo de Ramón es regresar a River.

insinuó que el último deseo de Ramón es regresar a River. Rodolfo D’Onofrio le dio Me Gusta a una publicación con las declaraciones del hijo de Ramón.