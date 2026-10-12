El expresidente del Millonario resaltó el estilo de juego del actual mandatario del Xeneize y reveló que tienen una cena pendiente.

Por sus pinceladas dentro de un campo de juego, Juan Román Riquelme supo maravillar a propios y extraños. No solamente los hinchas de Boca admiraron su talento para liderar al club a algunas de las hazañas más grandes con su fútbol. También lo reconocen en la vereda contraria.

Es que Rodolfo D’Onofrio, el expresidente de River que se mantiene al tanto de la actualidad de la institución y del fútbol argentino, volvió a elogiar el estilo de juego del actual mandatario de Boca y reveló una anécdota que aún tiene su desenlace pendiente.

“Los hinchas de River a veces se enojan algunos, otros se dan cuenta que lo que digo es válido. Yo siempre decía que Riquelme tendría que haber jugado en River. Por la manera que juega, el nivel de fútbol que tiene. Es un jugador para River más que Boca”, dijo D’Onofrio en La Fábrica del Podcast.

Y se explayó sobre esta teoría al hacer hincapié sobre las filosofías de los gigantes del fútbol argentino: “Tiene la calidad del jugador de River. Sin agredir, siempre Boca fue más huevo, huevo, huevo… En general fue así, históricamente”.

Riquelme, presidente de Boca. (Foto: Getty)

D’Onofrio, Riquelme y un asado pendiente

“Tengo anécdotas con Riquelme también. Un día voy a lo del Pollo Vignolo y teníamos que jugar un River-Boca a los pocos días”, inició D’Onofrio al contar que al aire había dicho que Riquelme era un jugador a la medida de River, sin saber que el Torero estaba por ser parte de aquel programa.

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“Me aparece Riquelme en un televisor. Riquelme empieza a hablar y me dice que es bostero, que es de Boca. Él no era dirigente todavía, era exjugador. Nos jugamos un asado”, recordó el expresidente de River. Y le mandó un mensaje a Román: “Riquelme, me lo estás debiendo el asado… Él sabe que me lo está debiendo”.

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