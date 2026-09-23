Rodolfo D’Onofrio habló sobre la vuelta de River al Comité Ejecutivo de AFA: “Nunca hay que rendirse”

A través de un comunicado oficial, días atrás River informó que volverá a participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA, con el fin de proponer ciertos cambios para mejorar tanto el reglamento como la forma de juego de los torneos a lo largo de cada temporada.

Luego de participar de su primera reunión tras la vuelta, Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del Millonario, habló en la cena solidaria de la institución, en donde se refirió al presente del equipo, así como también opinó al respecto de esta decisión institucional de regresar a las mencionadas reuniones.

“River no va a ir a pelear. Lo que hizo es dar una opinión que es lo que sentimos adentro de River. Dijimos de hacer las cosas como las hacemos en River. No tiene nada de malo plantear una opinión diferente, sino se puede pelear estaríamos complicados. Cada uno puede opinar lo que quiere, sabiendo que una mayoría decide. Seguiremos planteando hasta que logremos ser mayoría. Nunca hay que rendirse“, inició con su explicación.

“Está bueno que River haya vuelto como volvió. Si hubiera vuelto porque si no me hubiera gustado. River dice muy claro como defiende como AFA las sociedades civiles y como hay que cuidar a los chicos. También está en ese trabajo el reconocimiento al seleccionado argentino, pero el campeonato argentino de 30 no va, no le sirve a nadie. Ocho copas, ¿qué estamos haciendo al mundo feliz? Tengo muchas canas, en mi época había un campeonato, la Copa Argentina y después se dividió el campeonato en dos. Cuando escucho que hay una copa internacional y la jugamos en River estamos inventando una copa“, agregó.

Y cerró, con respecto al arbitraje: “Es lo que opinó River. Ahí está clarito lo que pienso también. Los árbitros son la justicia, y tiene que ser independiente, no puede depender de la política del Comité Ejecutivo, tiene que ser regulada, tener premios y castigos, calificaciones. Hay que hacer eso, es una opinión y nada más, no vamos a pelear nada”.

El presente del equipo

Por otro lado, se refirió a la actualidad de River, con un andar irregular en la Liga Profesional. “Mira, lo que uno le puede decir al hincha es que hay que trabajar con un criterio de largo plazo. A veces podes tomar medidas equivocadas por querer hacer algo en el corto. Hay que tener equilibrio y templanza, yo le tengo mucha confianza a estos jugadores y les tengo fe”, tiró.

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“Ahora también hay que tener un poco de suerte y tratar de que la pelota entre. Eso también es tiempo, porque hay jugadores que recién llegan y no hicieron pretemporada. Los trajimos y con esa voluntad se pusieron a jugar. A los hinchas de River les digo que quiero ganar, pero les tengo fe. Demos tiempo y que sientan que estemos con ellos, que están buscando el resultado. No nos enojemos porque tenemos que darle tiempo para lograrlo. River con este plantel tiene que andar bien, tenemos jugadores con un pie que es increíble”, sumó.

Y cerró, con la banca a Ponzio como entrenador: “Hablo como hincha y espectador, porque no estuve con él. Lo quiero mucho pero no lo molesto, no soy un cholulo. Creo en él, tiene varias cualidades, fue capitán del equipo, lo vi, discutió conmigo los contratos, conozco como lo pelea. Es un hombre del interior, respira campo y cada vez que terminaba una fecha se iba para su campo para estar con sus cosas. Es sano, muy sano y es una persona que me ganó, tiene 17 copas. Respeto total y de fútbol sabe, me lo demostró como capitán y tiene otras cualidades”.

🗣 D'ONOFRIO HABLÓ SOBRE EL PRESENTE DE RIVER Y LA RELACIÓN CON LA AFA



El expresidente no ocultó ninguno de los temas de la actualidad en el marco de la cena de @fundacionriver pic.twitter.com/XDRMtLv6Ac — La Página Millonaria (@RiverLPM) September 23, 2026

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