El Huevo anotó el único tanto del encuentro ante Estudiantes de Rio Cuarto y le dio los tres puntos al equipo de Ponzio.

River no brilló, pero le ganó bien a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. Los de Leonardo Ponzio tuvieron el control total del juego, se pusieron en ventaja rápidamente con un gol de Marcos Acuña y luego tuvieron incontable cantidad de situaciones para ampliar el marcador, pero la efectividad de remates a los tres palos fue muy baja.

Así y todo, River sumó de a tres, escaló posiciones en las tablas y sigue soñando con meterse en la Libertadores 2027. Uno de los mejores jugadores del Millonario, no solamente por haber convertido, fue Marcos Acuña, quien una vez finalizado el partido compartió unos chats que se hicieron virales.

La premonición del gol

EL Huevo utilizó su cuenta de Instagram para mostrar una conversación con su esposa en la que pronosticaba que iba a marcar ante el elenco cordobés. María Julia Silva le dijo al Huevo: “Podés meter un gol? Ya ni me acuerdo cuando metiste uno”, a lo que el lateral le respondió: “Jajaja. San Lorenzo”, la réplica llegó: “Mil años pasaron”. El Huevo contestó: “Hoy es el día”… y así fue.

Promesa incumplida al Dibu

Otro de los chats que compartió Marcos Acuña en su cuenta de Instagram fue con Dibu Martínez, con quien compartió años y momentos de gloria en la Selección Argentina. El arquero le escribió: “Hoy metés golcito y perreas como loco”, acompañado del un sticker suyo bailando. El Huevo le respondió con risas y luego agregó en su historia: “No me animé amigo”.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura

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