Ian Subiabre se metió a la tribuna para festejar con los hinchas de River el triunfo ante San Lorenzo

El juvenil se abrazó con los fanáticos, cantó las canciones de cara a la gente y le regaló la camiseta a un chico.

Este domingo se vivió una noche eufórica en el Estadio Monumental, donde River venció por penales a San Lorenzo y clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. En un partido en el que pasó de todo, hasta en el alargue y luego en la tanda, el Millonario lo ganó de una forma increíble y desató un delirio en los hinchas y en los jugadores. En ese sentido, Ian Subiabre fue uno más de ellos…

El surgido de las divisiones inferiores ingresó en el segundo tiempo y jugó un total de 60 minutos, aunque no pateó en la tanda de penales. De hecho, erró una chance inmejorable en la última jugada del primer tiempo del alargue, que pudo haber derivado en la eliminación del Millonario si Juan Fernando Quintero no empataba la historia de manera agónica sobre el final.

¡SE LO PERDIÓ EL PIBE! Subiabre tuvo el empate para River, pero desperdició una chance inmejorable.



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Lo cierto es que, una vez consumada la victoria, Subiabre festejó con los hinchas de River. En un evidente momento de euforia total, el futbolista se trepó a la tribuna y se abrazó con los fanáticos que vivieron un instante inolvidable junto a uno de los protagonistas del sufrido triunfo ante San Lorenzo que valió la clasificación a los cuartos de final del campeonato doméstico.

Después de estrecharle un abrazo a dos hinchas y a sus hijos pequeños en pleno desahogo por conseguir el boleto a la siguiente instancia decisiva, Ian les regaló la camiseta. En el video de la secuencia se puede percibir como los chicos le piden la casaca que utilizó y el oriundo de Comodoro Rivadavia les otorgó un recuerdo que quedará marcado para siempre en sus retinas.

¡¡SUBIABRE CUMPLIÓ EL SUEÑO DE CUALQUIER PIBE HINCHA DE RIVER!! Luego del épico triunfo por penales ante San Lorenzo, se fue a festejar con Los Borrachos del Tablón y terminó regalando su camiseta para la hinchada.



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Por último, Subiabre se puso a cantar con los hinchas de cara a la tribuna, como si se tratase de un fanático más en el Estadio Monumental y no de un futbolista profesional. Y es que el juvenil no pudo dejar de lado su pasión por River, al término de un compromiso sumamente caliente, muy cambiante, frente a un clásico rival y encima en un duelo de eliminación directa.

De esta manera, el formado en las categorías menores de la institución fue el protagonista de un tierno acontecimiento junto a algunos simpatizantes que asistieron al recinto de Núñez. Cabe recordar que River enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata el próximo miércoles desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental, debido a los puestos de la fase regular del torneo.

Ian Subiabre, delantero de River Plate. (Getty Images)

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