Restan solamente 11 días para que se ponga en marcha el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Tras el final de la temporada a nivel de clubes, los jugadores de los 48 equipos clasificados ya comienzan a reunirse y la Selección de Brasil no pierde el tiempo.
Los dirigidos por Carlo Ancelotti ya disputaron este domingo su primer partido amistoso de preparación para llegar en la mejor forma posible al gran evento. En el Estadio Maracaná, la Canarinha se impuso por un categórico 6-2 ante su par de Panamá, que también disputará el Mundial.
A pesar de que Neymar está recuperándose de una lesión muscular y aspira a llegar en condiciones al debut mundialista, el elenco brasileño no tuvo inconvenientes para obtener una abultada victoria ante su público en el primero de sus dos amistosos.
Vinícius Júnior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo fueron los autores de los tantos para el combinado local. Del lado de los centroamericanos, Matheus Cunha, en contra, y Carlos Harvey aportaron los gritos para maquillar su derrota.
Lo próximo para la Canarinha será el amistoso ante Egipto, el 6 de junio, en el Huntington Bank Field de Cleveland, Ohio. Panamá, en cambio, disputará dos partidos preparatorios más antes de su debut: ante República Dominicana y Bosnia, el 3 y 6 de junio, respectivamente.
Datos clave
- Brasil ganó 6-2 a Panamá en un amistoso disputado en el Estadio Maracaná.
- Neymar se recupera de una lesión muscular apuntando al debut del Mundial 2026.
- El 6 de junio Brasil jugará su próximo partido preparatorio frente a Egipto.