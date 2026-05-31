Mientras la gran mayoría del plantel de River disfruta de sus vacaciones, la dirigencia y Eduardo Coudet ponen el foco en el mercado de pases. El pasado viernes se hizo oficial el arribo de Nicolás Otamendi, por otro lado se envió una oferta formal a Getafe por Mauro Arambarri. También se iniciaron contactos formales con Tigres por Ángel Correa.
El elenco mexicano dejó en claro que no quiere que haya jugadores de por medio en la operación y que la única manera de concretar la operación es con dinero. En Núñez habían analizado la posibilidad de incluir a Facundo Colidio como parte de pago, pero Tigres se negó.
¿Cuánto tendría que pagar River para quedarse con Ángel Correa?
Eduardo Coudet quiere a Ángel Correa y la dirigencia hará el esfuerzo. Ya hubo diálogo con su representante y en la parte contractual no habría problemas, pero debe haber acuerdo con Tigres. Los mexicanos recién analizarían dejar salir al campeón del mundo con la Selección Argentina a cambio de 10 millones de dólares.
Ángel Correa con la camiseta de Tigres. (Foto: Getty).
Los jugadores que interesan en River
- Ángel Correa
- Mauro Arambarri
- Lucas Beltrán
- Gio Simeone
- Thiago Almada
Los futbolistas que podrían dejar River en este mercado
- Paulo Díaz
- Ian Subiabre
- Kevin Castaño
- Giuliano Galoppo
- Fabricio Bustos
- Lautaro Rivero
- Germán Pezzella
- Ezequiel Centurión
- Santiago Lencina
- Matías Galarza (regresa de su préstamo)
- Franco Armani
- Juanfer Quintero
DATOS CLAVE
- Eduardo Coudet y la dirigencia buscan reforzar a River Plate en el mercado de pases.
- El defensor Nicolás Otamendi fue oficializado el pasado viernes como nuevo refuerzo del club.
- El club Tigres tasó la salida del delantero Ángel Correa en 10 millones de dólares.