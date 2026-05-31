El Millonario pretendía involucrar futbolistas en la negociación por el campeón del mundo, pero Tigres no aceptó.

Mientras la gran mayoría del plantel de River disfruta de sus vacaciones, la dirigencia y Eduardo Coudet ponen el foco en el mercado de pases. El pasado viernes se hizo oficial el arribo de Nicolás Otamendi, por otro lado se envió una oferta formal a Getafe por Mauro Arambarri. También se iniciaron contactos formales con Tigres por Ángel Correa.

El elenco mexicano dejó en claro que no quiere que haya jugadores de por medio en la operación y que la única manera de concretar la operación es con dinero. En Núñez habían analizado la posibilidad de incluir a Facundo Colidio como parte de pago, pero Tigres se negó.

¿Cuánto tendría que pagar River para quedarse con Ángel Correa?

Eduardo Coudet quiere a Ángel Correa y la dirigencia hará el esfuerzo. Ya hubo diálogo con su representante y en la parte contractual no habría problemas, pero debe haber acuerdo con Tigres. Los mexicanos recién analizarían dejar salir al campeón del mundo con la Selección Argentina a cambio de 10 millones de dólares.

Ángel Correa con la camiseta de Tigres. (Foto: Getty).

Los jugadores que interesan en River

Ángel Correa

Mauro Arambarri

Lucas Beltrán

Gio Simeone

Thiago Almada

Los futbolistas que podrían dejar River en este mercado

Paulo Díaz

Ian Subiabre

Kevin Castaño

Giuliano Galoppo

Fabricio Bustos

Lautaro Rivero

Germán Pezzella

Ezequiel Centurión

Santiago Lencina

Matías Galarza (regresa de su préstamo)

Franco Armani

Juanfer Quintero

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