River hoy: Freitas visitó a un club del Ascenso, Broggi se pude sumar al CT y cómo está Montiel

Todas las novedades del Millonario de este domingo 31 de mayo, con el plantel de vacaciones y el foco puesto en el mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 31 de mayo, con el plantel disfrutando de sus vacaciones, Eduardo Coudet y la dirigencia pensando en refuerzos y el Mundial cada vez más cerca. Joaquín Freitas no se olvidó de sus orígenes y visitó a un club del Ascenso, Ariel Broggi podría sumarse al cuerpo técnico del Chacho, Cómo se encuentra Gonzalo Montiel de su lesión y la revelación de Exequiel Palacios respecto al día que vio una final junto a Los Borrachos del Tablón.

Freitas visitó a las Inferiores de Acassuso

Freitas nació en San Fernando, hizo Inferiores en Acassuso y allí debutó profesionalmente, aunque luego de jugar un puñado de partidos en el Quemero, desde River fueron a la carga por él: compraron su pase y en Núñez terminó su formación.

En un semestre repleto de irregularidad, Joaquín Freitas fue uno de los mejores jugadores del Millonario. Peleó por su puesto como nadie y se ganó la titularidad en el duelo más importante: en la final del Apertura contra Belgrano. Una vez terminado el semestre, Freitas pasó a visitar a los chicos de las Inferiores de Acassuso y les dejó un muy lindo mensaje.

“Hay que seguir peleándola con los pies sobre la tierra, sin creérsela y con mucha humildad como demandan los valores de este club que me formó desde muy chico. Eso es lo que me fue llevando al éxito. El trabajo desde lo físico y la cabeza es importante. Estar rodeado de amigos, de la familia y todo eso te lleva por un buen camino . Es un conjunto de factores que me llevó a donde estoy. Siempre voy a estar agradecido con el club y toda su gente“, afirmó Freitas en un video que compartió Acassuso.

Joaquín Freitas, humildad, trabajo y sacrificio



¡Gracias Joaco! 💙 pic.twitter.com/S4IkNqf9Q4 — Club Atlético Acassuso (@AcassusoOficial) May 30, 2026

Ariel Broggi podría sumarse al CT de Coudet

Según pudo saber Bolavip, el ‘Chacho’ llamó a Ariel Broggi, ex entrenador de Gimnasia de Mendoza, para manifestarle su interés de sumarlo a su cuerpo técnico, ya que fue su ayudante de campo durante sus pasos por Racing, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

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Tras estos llamados, continúan las negociaciones y las charlas para llegar a un buen puerto. Broggi, por su parte, se encuentra sin trabajo desde su salida de Gimnasia de Mendoza a finales de marzo luego de disputar la primera parte de la fase de grupos del Torneo Apertura.

A lo largo de su carrera, Broggi trabajó en cuatro clubes con Coudet hasta que decidió largarse como entrenador principal. En este cargo trabajó en Banfield y Gimnasia de Mendoza, en donde logró el ascenso a la Liga Profesional tras ganar la Primera Nacional en 2025.

La intención del ‘Chacho’ es que Broggi pueda sumarse a su equipo de trabajo de cara al regreso de los entrenamientos, en los que el plantel se hará los chequeos médicos correspondientes y luego viajará a España para realizar la parte más exigente de la pretemporada.

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Ariel Broggi, entrenador argentino. (Foto: Getty).

¿Cómo está Montiel de su lesión a días del comienzo del Mundial?

Gonzalo Montiel fue el único citado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Cachete terminó el semestre con un desgarro en el cuádriceps de su pierna izquierda, por lo que llega algo tocado. Su evolución va bien, pero será evaluado día a día pensando en el debut de la Albiceleste ante Argelia el próximo 16 de junio. Lo que es un hecho es que no formará parte de los amistosos previos, a disputarse contra Honduras e Islandia.

Palacios recordó la final que vio junto a LBDT

En diálogo con Carnaval Stream, Exequiel Palacios reveló cómo fue ver el duelo entre River y Central por el Trofeo de Campeones 2023 junto a Los Borrachos del Tablón: “Mi hermano se habla con alguno de los chicos que están ahí en la popular y le preguntaron si queríamos ir a saludar. Fuimos a saludar un ratito, yo quería ver cómo era esa experiencia, ver lo que se sentía. Siempre de chico iba a la popular, al costadito y me gustaba el tema de los bombos, las canciones y los trapos”.

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Además, agregó: “Estuvimos un rato ahí con ellos en el playón, faltaba media hora para que empiece el partido, y ahí nos subimos. Había un amigo que me decía que no teníamos que hacerlo, que era profesional y todo eso. Después al que no podíamos sacar de ahí era a mi amigo, ja”.

DATOS CLAVE

Joaquín Freitas visitó a un club del Ascenso durante sus vacaciones del plantel.

visitó a un club del Ascenso durante sus vacaciones del plantel. Ariel Broggi analiza sumarse al cuerpo técnico conducido por el entrenador Eduardo Coudet.

analiza sumarse al cuerpo técnico conducido por el entrenador Eduardo Coudet. Exequiel Palacios reveló que presenció una final junto a la barra de River.