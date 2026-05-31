La Selección Argentina llegó al Mundial: los detalles de su búnker y cómo será su estadía en Estados Unidos

Una buena parte del plantel ya arribó a Kansas, donde hará base para afrontar la preparación para el gran debut ante Argelia.

El sueño del bicampeonato ya está en marcha para la Selección Argentina. Tras la conquista en Qatar 2022, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán darle la cuarta estrella a la Albiceleste en el Mundial 2026. Para ello, gran parte del plantel arribó este domingo a Kansas City.

La ciudad fue elegida como la base para el equipo durante toda la disputa del evento en suelo norteamericano. 18 de los integrantes de la lista mundialista del DT de Pujato viajaron con la delegación desde Ezeiza y esperaron por el resto del equipo.

Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes fueron los futbolistas que viajaron este domingo desde Buenos Aires.

Los jugadores que viajaron con la delegación. (Foto: @Argentina)

Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Simón Escobar, Nicolás Capaldo y Agustín Giay, que no forman parte de la lista, pero que fueron citados para los dos amistosos previos, también estuvieron junto a la mencionada delegación.

Posteriormente, Lionel Messi arribó desde Miami junto a Rodrigo De Paul. Además, por su cuenta, se suman Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Facundo Medina, y Lautaro Martínez.

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Los detalles de la elección de Kansas

Tras compartir interés con la Selección de Inglaterra, AFA ganó la pulseada y se quedó con el predio de Sporting Kansas City, el club que milita en la MLS. El equipo de Scaloni entrenará en aquellas instalaciones de primer nivel, que adaptarán para las necesidades del combinado albiceleste.

Los primeros movimientos del plantel en Kansas. (Foto: @Argentina)

Para el descanso, la delegación eligió al Hotel Origin de la misma ciudad, ubicado a solo 20 minutos del lugar donde ensayarán para los compromisos. Este lunes comenzará oficialmente la concentración, con dos partidos amistosos por delante antes del debut.

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Dónde y cuándo se jugarán los amistosos de la Selección Argentina

La Selección Argentina disputará su primer partido amistoso de preparación el próximo sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y luego enfrentará a Islandia el martes 9 en el Estadio Jordan-Hare de Alabama.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

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DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López

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