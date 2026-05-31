La Selección Argentina llegó al Mundial: los detalles de su búnker y cómo será su estadía en Estados Unidos

El sueño del bicampeonato ya está en marcha para la Selección Argentina. Tras la conquista en Qatar 2022, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán darle la cuarta estrella a la Albiceleste en el Mundial 2026. Para ello, gran parte del plantel arribó este domingo a Kansas City.
La ciudad fue elegida como la base para el equipo durante toda la disputa del evento en suelo norteamericano. 18 de los integrantes de la lista mundialista del DT de Pujato viajaron con la delegación desde Ezeiza y esperaron por el resto del equipo.
Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes fueron los futbolistas que viajaron este domingo desde Buenos Aires.
Los jugadores que viajaron con la delegación. (Foto: @Argentina)
Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Simón Escobar, Nicolás Capaldo y Agustín Giay, que no forman parte de la lista, pero que fueron citados para los dos amistosos previos, también estuvieron junto a la mencionada delegación.
Posteriormente, Lionel Messi arribó desde Miami junto a Rodrigo De Paul. Además, por su cuenta, se suman Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Facundo Medina, y Lautaro Martínez.
Los detalles de la elección de Kansas
Cuti Romero se recupera favorablemente y podría estar vs. Argelia en el debut de Argentina en el Mundial
Tras compartir interés con la Selección de Inglaterra, AFA ganó la pulseada y se quedó con el predio de Sporting Kansas City, el club que milita en la MLS. El equipo de Scaloni entrenará en aquellas instalaciones de primer nivel, que adaptarán para las necesidades del combinado albiceleste.
Los primeros movimientos del plantel en Kansas. (Foto: @Argentina)
Para el descanso, la delegación eligió al Hotel Origin de la misma ciudad, ubicado a solo 20 minutos del lugar donde ensayarán para los compromisos. Este lunes comenzará oficialmente la concentración, con dos partidos amistosos por delante antes del debut.
Dónde y cuándo se jugarán los amistosos de la Selección Argentina
La Selección Argentina disputará su primer partido amistoso de preparación el próximo sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y luego enfrentará a Islandia el martes 9 en el Estadio Jordan-Hare de Alabama.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026
ARQUEROS
- 23- Emiliano Martínez
- 12- Gerónimo Rulli
- 1- Juan Musso
DEFENSORES
- 26- Nahuel Molina
- 4- Gonzalo Montiel
- 13- Cristian Romero
- 19- Nicolás Otamendi
- 6- Lisandro Martínez
- 2- Leonardo Balerdi
- 25- Facundo Medina
- 3- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
- 7- Rodrigo De Paul
- 14- Exequiel Palacios
- 24- Enzo Fernández
- 11- Giovani Lo Celso
- 20- Alexis Mac Allister
- 5- Leandro Paredes
- 18- Nicolás Paz
- 8- Valentín Barco
DELANTEROS
- 10- Lionel Messi
- 9- Julián Alvarez
- 17- Giuliano Simeone
- 22- Lautaro Martínez
- 15- Nicolás González
- 16- Thiago Almada
- 21- José Manuel López
Datos clave
- La Selección Argentina eligió Kansas City como sede y entrenará en Sporting Kansas City.
- El 6 y 9 de junio jugará amistosos previos contra Honduras e Islandia.
- El 16 de junio debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia.