Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Argentina tras la victoria de Estudiantes ante Rosario Central

Antes del parate por el Mundial 2026, el Pincha se sacó a un rival fuerte y ya está entre los 16 mejores.

La edición 2026 de la Copa Argentina se acerca a sus etapas más decisivas y, poco a poco, se va completando el cuadro de octavos de final. Aunque la disputa del Mundial 2026 y las vacaciones de los jugadores frenan la agenda del evento, algunos equipos aprovechan para ponerse al día antes de iniciar con el receso.

Este domingo, en el Estadio Mario Alberto Kempes, Estudiantes de La Plata se impuso por 3-0 ante Rosario Central y se metió en los octavos de final de la cita. Con goles de Tiago Palacios, Guido Carrillo y Mikel Amondarain, el Pincha cerró el primer semestre con victoria.

Fue el choque más atractivo de esta instancia entre dos de los equipos fuertes de la competencia. Así, el Canalla, que contó con Ángel Di María desde el arranque, se despide temprano del torneo, aunque podrá ponerle mayor foco a la Copa Libertadores en el segundo semestre.

¡GOL DE ESTUDIANTES! Carrillo puso el 1-0 ante Rosario Central a los 3 minutos del primer tiempo. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/U6oQyfcuQ7 — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2026

Este martes se disputará el último compromiso de la Copa Argentina antes del parate por la cita mundialista. Será entre Barracas Central y Huracán en el Estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí. El vencedor enfrentará a Estudiantes por un lugar en cuartos de final.

Así está el cuadro de la Copa Argentina

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Los 6 partidos pendientes de 16avos de final

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra

Racing Club vs. Defensa y Justicia

Boca Juniors vs. Sarmiento de Junín

River Plate vs. Aldosivi

Independiente Rivadavia vs. Tigre

Huracán vs. Barracas Central

Datos clave