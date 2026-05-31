Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Argentina tras la victoria de Estudiantes ante Rosario Central

La edición 2026 de la Copa Argentina se acerca a sus etapas más decisivas y, poco a poco, se va completando el cuadro de octavos de final. Aunque la disputa del Mundial 2026 y las vacaciones de los jugadores frenan la agenda del evento, algunos equipos aprovechan para ponerse al día antes de iniciar con el receso.
Este domingo, en el Estadio Mario Alberto Kempes, Estudiantes de La Plata se impuso por 3-0 ante Rosario Central y se metió en los octavos de final de la cita. Con goles de Tiago Palacios, Guido Carrillo y Mikel Amondarain, el Pincha cerró el primer semestre con victoria.
Fue el choque más atractivo de esta instancia entre dos de los equipos fuertes de la competencia. Así, el Canalla, que contó con Ángel Di María desde el arranque, se despide temprano del torneo, aunque podrá ponerle mayor foco a la Copa Libertadores en el segundo semestre.
¡GOL DE ESTUDIANTES! Carrillo puso el 1-0 ante Rosario Central a los 3 minutos del primer tiempo. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/U6oQyfcuQ7— TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2026
Este martes se disputará el último compromiso de la Copa Argentina antes del parate por la cita mundialista. Será entre Barracas Central y Huracán en el Estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí. El vencedor enfrentará a Estudiantes por un lugar en cuartos de final.
Así está el cuadro de la Copa Argentina
Susto con Lucas Zelarayán: semi descompensación, ingreso de ambulancia y cambio a 11 minutos de su ingreso en Belgrano
Los 6 partidos pendientes de 16avos de final
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
- Racing Club vs. Defensa y Justicia
- Boca Juniors vs. Sarmiento de Junín
- River Plate vs. Aldosivi
- Independiente Rivadavia vs. Tigre
- Huracán vs. Barracas Central
Datos clave
- Estudiantes ganó 3-0 a Rosario Central con goles de Tiago Palacios y Guido Carrillo.
- Ángel Di María fue titular en el partido jugado en el Mario Alberto Kempes.
- Barracas o Huracán será el próximo rival de Estudiantes en octavos de final.