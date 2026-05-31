A 11 días del Mundial, cómo está la enfermería de la Selección Argentina: cuándo volverían los lesionados y los posibles reemplazantes

La Albiceleste ya llegó a Kansas, pero el foco está puesto en los futbolistas que están entre algodones de cara al debut frente a Argelia.

A apenas 11 días del debut frente a Argelia en el Mundial 2026, la Selección Argentina llego este domingo a Kansas para comenzar la última etapa de preparación antes de la defensa del título. El plantel de Lionel Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos —el 6 de junio ante Honduras y el 9 frente a Islandia—, aunque la gran preocupación no pasa solamente por lo futbolístico, sino que el estado físico de varios jugadores tiene en vilo al cuerpo técnico.

De hecho, el propio entrenador ya había mostrado preocupación días atrás en una entrevista con DSports. “Los que terminaron la temporada lesionados van a llegar sin que hayamos entrenado. Ojalá algunos puedan estar disponibles para el primer partido. No son lesiones de gravedad, será cuestión de mimarlos, de dosificar, sobre todo en algunas posiciones en la que son jugadores muy importantes”, explicó el DT, dejando en claro que el panorama está lejos de ser ideal.

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La situación se agravó en las últimas horas con la lesión de Leandro Paredes. El mediocampista sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho tras el encuentro entre Boca y Universidad Católica por Copa Libertadores y quedó descartado para los amistosos previos al Mundial. Su caso se sumó a una lista extensa de futbolistas que llegan “tocados” a la Copa del Mundo, un escenario que obliga a Scaloni a administrar cargas y evitar riesgos innecesarios.

🇦🇷 ¡YA SE VIVE LA ILUSIÓN!



Así llegó parte de la delegación argentina a Kansas City, donde la Selección que comanda Scaloni hará base durante el Mundial.



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La enfermería de Argentina que preocupa para el Mundial

La principal alarma, naturalmente, gira alrededor de Lionel Messi. El capitán hizo encender las alarmas cuando el pasado fin de semana pidió el cambio con Inter Miami por una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo. Los estudios posteriores descartaron una lesión grave y diagnosticaron una sobrecarga asociada a fatiga muscular, aunque igualmente Scaloni no pensaría arriesgarlo en los amistosos para priorizar su recuperación de cara al debut frente a Argelia.

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En defensa también aparecen varios focos de atención. Cristian Romero continúa recuperándose del esguince ligamentario sufrido en abril jugando para Tottenham y todavía no está garantizada su presencia desde el arranque en el debut mundialista. Por su parte, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina atraviesan distintos grados de desgarro en la pierna izquierda. El caso del lateral de River genera más preocupación porque su lesión es de grado 2 y tal no llegue al debut, mientras que el jugador del Atlético Madrid no tendría complicaciones para el inicio.

Montiel, Julián y Nico González, al límite desde lo físico, en el vuelo a Kansas junto al resto de la Selección (Prensa AFA).

El panorama tampoco está tranquilo en otros sectores del campo. Pensando en el arco, vale recordar que Emiliano Martínez sufrió una pequeña fractura en un dedo durante la final de la Europa League con Aston Villa, aunque no necesitará operación y estaría disponible para el Mundial.

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En cuanto a las variantes en ataque, Nicolás González arrastra un desgarro desde fines de abril y será seguido muy de cerca durante toda la preparación. Un caso similar al de Nico Paz, que presenta una pequeña fisura en la rodilla izquierda que obliga a monitorear su evolución día a día.

Licha Martínez volando junto a Dibu, quien luce un vendaje por su lesión en la mano (@LisandrMartinez).

Dentro de los casos menos preocupantes aparecen Julián Álvarez y Thiago Almada. El delantero sufrió un esguince leve de tobillo durante la Champions League, pero llegaría sin inconvenientes al estreno en la Copa del Mundo. El ex Vélez, en cambio, solamente tiene una sobrecarga muscular producto del desgaste acumulado de la temporada europea.

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Las alternativas de Scaloni

Frente a semejante panorama, Scaloni decidió preservar varios futbolistas pensando en cualquier eventualidad de último momento. A la vista están los casos de Agustín Giay y Nicolás Capaldo, quienes estarán en la gira de amistosos junto al respeto del plantel y formaron parte de la prelista mundialista. Otras opciones que no pasaron el corte final, y que podrían recibir un llamado de emergencia, son Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

En medio de la incertidumbre, la experiencia de Qatar 2022 también aparece como antecedente. En aquella previa, Nico González y Joaquín Correa quedaron afuera sobre la hora por cuestiones físicas y fueron reemplazados por Thiago Almada y Ángel Correa. Por eso, más allá de la tranquilidad que intenta transmitir el cuerpo técnico, todavía quedan días decisivos antes del estreno mundialista.

Datos clave

La Selección Argetina viajó a Kansas antes del debut contra Argelia en el Mundial.

Leandro Paredes quedó descartado para los amistosos por un desgarro en el isquiotibial.

quedó descartado para los amistosos por un desgarro en el isquiotibial. El resto de los “tocados” físicamente son Messi, Romero, Montiel, Molina, Martínez, González, Paz, Álvarez y Almada.