River quiere desprenderse sí o sí de Paulo Díaz pero hay una traba que complica su salida

El defensor chileno integra la lista de prescindibles del conjunto Millonario de cara al próximo mercado de pases. Sin embargo, su contrato es muy elevado.

Se terminó un semestre con bastantes más tristezas que alegrías para River. Es que, una vez más, el Millonario se quedó con las manos vacías en cuanto a títulos, al mismo tiempo que perdió el Superclásico contra Boca en el Monumental. Para colmo de males, no disputa la Copa Libertadores de América y debe conformarse con pelear por la Copa Sudamericana.

Por ello es que se aproxima una fuerte renovación dentro del plantel profesional que encabeza Eduardo Coudet. Muchos nombres propios se marcharán en el próximo mercado de pases y un número importante de futbolistas desembarcará para la reanudación de la competencia, una vez que finalice la inminente Copa del Mundo.

Así las cosas, Paulo Díaz, experimentado defensor central chileno de 31 años de edad, es uno de los principales apuntados para irse de River en la siguiente ventana de transferencias. El zaguero acumula un largo tiempo sin ser prioridad dentro del primer equipo, algo que se vio condicionado por sus flojos rendimientos sostenidos.

Al parecer, pretendientes no le faltan al 56 veces internacional con el seleccionado de su país. Y uno de ellos es la Universidad de Chile, uno de los conjuntos más importantes de la nación trasandina. De todos modos, hay una traba que complica de forma contundente la salida de Paulo Díaz en el próximo mercado.

Paulo Díaz celebrando un gol en River. (Foto: Getty)

Sucede que el ex jugador de Palestino, Colo Colo, San Lorenzo de Almagro y Al-Ahli cuenta con un jugoso contrato en la propia institución del barrio porteño de Núñez. Sin ir más lejos, percibe uno de los salarios más elevados de todo el plantel Millonario. En ese sentido, no tiene grandes intenciones de sufrir una rebaja considerable.

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Lógicamente, la Universidad de Chile no está en condiciones de costear un vínculo de ese calibre. Por ello, si Paulo Díaz no está dispuesto a protagonizar una merma importante en su contrato, la operación luce realmente compleja. Una situación que, de no resolverse, podría prolongar la incómoda estadía del jugador en River.

En contrapartida, desde el lado de River se muestran realmente flexibles para dejar ir a Paulo Díaz sin demasiadas barreras. De hecho, el reciente desembarco de Nicolás Otamendi no hizo más que relegar todavía más al oriundo de la ciudad chilena de Santa Cruz, que corre muy de atrás para volver a ganarse un lugar de privilegio.

El contrato de Paulo Díaz en River

Paulo Díaz tiene contrato vigente con River hasta el 31 de diciembre de 2027. Su última renovación se produjo en julio de 2024.

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Paulo Díaz y sus números en River

Desde su llegada a River en julio de 2019, Paulo Díaz ha logrado acumular 13 anotaciones y 3 asistencias al cabo de 222 partidos de carácter oficial. Además, formó parte de la conquista de 7 títulos, todos de índole doméstico.

DATOS CLAVE

Paulo Díaz tiene contrato vigente con River hasta el 31 de diciembre de 2027.

Universidad de Chile pretende ficharlo, pero su elevado salario frena la operación actual.

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