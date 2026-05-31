El plan de Leandro Paredes para jugar en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El capitán de Boca sufrió un desgarro en el isquiotibial y empezó un tratamiento especial para estar en el estreno ante Argelia.

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026 que será el próximo jueves 11 de junio y ya se ultiman los detalles finales. En ese sentido, la Selección Argentina tiene varios futbolistas lesionados y uno de ellos es Leandro Paredes. Por ese motivo, prepara un plan especial para poder jugar en el debut ante Argelia el martes 16 en el primer partido del grupo J.

Cabe recordar que el capitán de Boca sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho tras el encuentro ante Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A raíz de esta cuestión muscular, el mediocampista quedó descartado para los amistosos previos al Mundial que serán ante Honduras y luego contra Islandia, los 6 y 9 de junio.

Leandro Paredes en la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, según reveló Martín Arévalo, Paredes empezó un tratamiento especial para recuperarse anticipadamente de la lesión que le impide estar a la par de sus compañeros en la Selección Argentina. El mismo en cuestión es con plasma rico en plaquetas, lo que aceleraría el proceso de rehabilitación de su distensión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha.

A raíz de este proceso inédito que afrontará el volante central, los médicos tienen la ilusión de que con este plan y sesiones de kinesiología, el campeón del mundo podría estar en óptimas condiciones físicas para el debut frente a Argelia. Vale resaltar que, entre su lesión y el estreno albiceleste, pasarán 19 días y es menor al plazo habitualmente recomendado por especialistas.

Leandro Paredes en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Según las imágenes que se viralizaron el pasado jueves, Paredes se lesionó en la entrada en calor previa al compromiso entre Boca y Universidad Católica. Practicando tiros libres durante los trabajos preparativos, sintió una molestia muscular que arrastró durante todo el partido. En horas del viernes se realizó los estudios pertinentes y los resultados arrojaron todos los detalles.

En caso de que el ex Roma y PSG no llegue a estar a disposición de Lionel Scaloni para el debut contra Argelia, hay que aclarar que sí llega en buenas condiciones ante Austria y Jordania, por lo que podría ser utilizado en la segunda y tercera jornada de la fase de grupos. Así las cosas, el entrenador y el cuerpo técnico evaluarán la evolución día a día en el transcurso de estas semanas.

🇦🇷 ¡YA SE VIVE LA ILUSIÓN!



Así llegó parte de la delegación argentina a Kansas City, donde la Selección que comanda Scaloni hará base durante el Mundial.



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El fixture de Argentina en el Mundial 2026

La lista de convocados de Argentina en el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

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MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS