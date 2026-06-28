Juanfer Quintero habló sobre su futuro y la chance de irse de River: “No ha cambiado nada”

Luego del empate entre Colombia y Portugal, el enganche fue consultado por su futuro y no dudó al responder.

Desde que terminó el primer semestre de la temporada, uno de los interrogantes en el mundo River estuvo relacionado a la continuidad de Juan Fernando Quintero luego de su participación en el Mundial con la Selección Colombia, ya que surgieron rumores que afirmaban que buscaba una salida.

Al respecto de esto, el mismo colombiano fue consultado en rueda de prensa luego del empate sin goles entre su equipo y la Selección de Portugal, en el que ingresó a falta de 14 minutos para el final del duelo, en lugar del capitán James Rodríguez.

Ante la pregunta sobre su continuidad, Juanfer fue claro a la hora de responder y así ponerle paños fríos a la situación. “El presente es el Mundial. Estoy en River y no ha cambiado nada”, fueron sus palabras para llevar tranquilidad puertas adentro en Núñez.

🗣️ “Estoy en #River, no ha CAMBIADO NADA”



👀 Juan Fernando Quintero sobre su continuidad en el Millonario. pic.twitter.com/rx3XP4QVrX — Pasión Monumental (@pmonumental) June 28, 2026

Cabe destacar que más allá de estos rumores, la realidad marca que Quintero tiene contrato vigente con el Millonario. El mismo tiene vigencia por una temporada y media más, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que si un equipo lo quiere deberá negociar primero con el club argentino.

Los números de Juanfer Quintero en el Mundial

A lo largo de la Copa del Mundo el volante de 33 años lleva disputados dos de los tres partidos que tuvo su equipo. En los mismos estuvo 46 minutos en cancha (32 minutos contra RD Congo y 14 ante Portugal) y aportó una asistencia.

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