¿Quién es Giovanni González, el nuevo refuerzo de River?

El lateral derecho de 31 años llega a River para competir mano a mano con Gonzalo Montiel, ya que Fabricio Bustos quedó marginado.

River sigue moviéndose dentro del mercado de pases y después de sumar a Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, adquirió al lateral derecho uruguayo Giovanni González Apud, quien llega procedente desde Krasnodar, equipo de Rusia con el que también supieron negociar en su momento por Kevin Castaño.

Nacido en Montevideo, de 31 años, y con 17 partidos disputados en la Selección de Uruguay, jugó con la camiseta de River Plate, Peñarol y también de Mallorca, que fue su último equipo antes de pasar al fútbol ruso. Y ahora se mudará a Núñez a cambio de la compra del 100% de su pase por un total de 500.000 dólares.

El roce internacional que tiene González Apud fue lo que cautivó a la Secretaría Técnica, como así también al entrenador Eduardo Coudet para sumar al lateral derecho que también puede desempeñarse en el carril opuesto. Cabe destacar que percibirá un 25% del salario de lo que gana actualmente Fabricio Bustos, por quien se supo desembolsar 7.000.000 de dólares hace dos temporadas.

Giovanni González Apud durante su paso por Peñarol. (Getty Images)

Ficha de Giovanni González Apud

Fecha de nacimiento: 20 de septiembre de 1994

20 de septiembre de 1994 Lugar de nacimiento: Montevideo, Uruguay

Montevideo, Uruguay Edad actual: 31 años

Estadísticas y presente en Krasnodar

Partidos jugados: 44

44 Vallas invictas: 14

14 Goles recibidos: 49

49 Títulos: UEFA Europa League

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En la Copa América 2021, Giovanni Gonzalez Apud es marcado por Nicolás Tagliafico. (Getty Images)

Cotización, contrato y valor de mercado