Juanfer Quintero rescindió su contrato con River: todos los detalles

De común acuerdo con la institución, el colombiano interrumpió su contrato antes de tiempo y ya es agente libre.

Juan Fernando Quintero y River terminaron de escribir un final anunciado. Después de varias semanas de tensión, diferencias futbolísticas con Eduardo Coudet y un cortocircuito futbolístico que terminó haciéndose público durante el receso, este viernes por la noche el mediocampista colombiano rescindió su contrato de común acuerdo con el club y puso punto final a su tercer ciclo en Núñez.

La noticia fue confirmada por el propio River a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. “El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual“, informó la institución, que además le dedicó un sentido mensaje al colombiano de 33 años: “El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos. River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional”.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

La salida del volante era una posibilidad concreta debido a que su relación con Eduardo Coudet se fue desgastando a partir de una cuestión exclusivamente futbolística. Con el Chacho perdió protagonismo y apenas fue titular en tres oportunidades, una situación que terminó de profundizar su malestar luego de ingresar solamente los últimos cinco minutos en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.

El quiebre terminó de hacerse público durante el receso posterior al Mundial 2026, cuando el propio Quintero decidió romper el silencio. “Con el Chacho no tuve la mejor continuidad, en la final jugué cinco minutos. No hay misterios. Son sus conceptos futbolísticos, los respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente“, reconoció en ESPN, donde además reveló que ya no mantenía diálogo con el entrenador desde antes del Mundial y aseguró que no se consideraba ser una prioridad dentro del proyecto.

Previo a aquellas declaraciones, ciertos chispazos se habían dejado ver por parte de Coudet. Y es que el DT había manifestado públicamente que esperaba al colombiano para el inicio de la pretemporada, pero Quintero permaneció en Miami y explicó que contaba con una licencia especial acordada previamente con la dirigencia para reincorporarse una semana más tarde. Finalmente, durante ese lapso de tiempo terminó dándole forma al desenlace que se confirmó este viernes.

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Así, River pierde a uno de los futbolistas más determinantes de su historia reciente. Más allá de un cierre lejos del esperado, el recuerdo de Juanfer seguirá inevitablemente ligado a su gol a Boca en la Copa Libertadores 2018 y a un vínculo que, como reconoció la propia institución en un posteo de agradecimiento, “quedará para siempre en la historia grande de River“.