Sin Paredes, la posible formación de Boca vs. Riestra por el Torneo Clausura 2026

Rodolfo Arruabarrena le dio dos días libres al capitán y ultima detalles en el equipo titular, también pensando en la revancha contra O'Higgins.

Tras la reciente victoria ante O’Higgins por la Copa Sudamericana, ahora Boca apunta todos los cañones al enfrentamiento con Deportivo Riestra, que será el próximo domingo a las 19:30 horas. En el Estadio Guillermo Laza como escenario y por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, Rodolfo Arruabarrena planifica modificaciones en el equipo titular.

Sin ir más lejos, no jugará Leandro Paredes. Esto no se debe a una lesión o cuestión física, sino que fue una decisión del entrenador, que lo obligó a tomarse dos días libres. Cabe recordar que el capitán del Xeneize no tuvo vacaciones, ya que al término del primer semestre se sumó a la Selección Argentina para disputar la Copa del Mundo, que finalizó el domingo.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, tal como se esperaba, el Vasco no repite equipo. Esta resolución contempla la cercanía con la revancha ante O’Higgins, donde debe conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que es el principal objetivo en este momento. Por ese motivo, el director técnico hará varios cambios en la formación inicial.

A raíz de la salida de Paredes, se espera que Santiago Ascacibar recupere la titularidad y sea quien ingrese a ocupar el lugar vacante, ya que fue uno de los mencionados por Arruabarrena en la conferencia de prensa. No conforme con eso, todo indica que Alan Velasco estaría desde el arranque, tal como lo hizo por Copa Argentina ante Sarmiento de Junín.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors. (Getty Images)

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Por otro lado, cambiaría la zaga central por completo. En ese sentido, Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino serían los dueños de la zona más caliente de la defensa azul y oro, ocupando las posiciones de Nicolás Figal y Ayrton Costa, respectivamente. El motivo es claro, el Vasco busca rotar y administrar los minutos para no sufrir bajas por lesión en lo inmediato.

Así las cosas y salvo alguna emergencia de última hora que lo obligue a modificar la planificación para Riestra – Boca de este domingo, Arruabarrena iría con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores o Sebastián Villa, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel.

El equipo titular de Boca vs. O’Higgins. (Getty Images)