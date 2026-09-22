Di Carlo: “La AFA es de los clubes, no de una persona”

El máximo mandatario del Millonario afirmó que el objetivo del club de Núñez es construir y no vivir en conflicto con la casa madre del fútbol argentino.

Este martes se vivió una reunión de Comité Ejecutivo de la AFA especial. River regresó luego de algunos meses de ausencia y lo hizo con una serie de reclamos, entre los que se destacan la reorganización de la Primera División con una menor cantidad de equipos, un mejor calendario y que dejen de haber cambios en plena competición.

Según pudo saber Bolavip fue una reunión espesa para River, que tuvo como enviado a Ignacio Villarroel como hombre fuerte. Varios de los dirigentes aliados a Claudio Tapia le hicieron sentir la ausencia de los últimos meses. Para los de Núñez es importante plantear las diferencias desde adentro en el afán de construir, pero pareciera que la casa madre del fútbol argentino planea seguir como hasta ahora.

Di Carlo habló sobre la relación de River con AFA

En la cena anual de la Fundación River, Stefano Di Carlo dialogó con la prensa y afirmó: “Hay que generar los espacios y oportunidades para que se pueda conversar respecto a las cosas que hay que cambiar y corregir. No hay animosidad ni ánimo de vivir en torno al conflicto. El ánimo es corregir y creo que esto excede a River. Todos podemos coincidir”.

Además, agregó: “Muchas veces se olvidan que los clubes son parte constitutiva de la AFA. La AFA es de los clubes, no es de una persona. Y los clubes son de los socios y de los hinchas. Nosotros queremos poner a la AFA en sintonía con lo que piensa la gente. No es confrontando, es construyendo“.

“Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros y no se expresan. Es un proceso y hay que plantear las ideas, tener contundencia y seguir ese camino. River lo que va a hacer es recoger algo que sienten muchos. Después hay una cuestión que es en qué medida se manifiesta por lo que significa y cada uno defiende lo suyo”, añadió Di Carlo.

También dijo: “Hay mucha sintonía de River con el conjunto de clubes en términos del norte en muchas cuestiones, en unas más y en otras menos. El consenso se contruye hablando con los otros, y eso es lo que estamos haciendo. Es un proceso, es largo. Por supuesto estamos acostumbrados a una dinámica en la que todo tiene que ser urgente”.

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“Es un proceso. Pero si uno no tiene la determinación y la convicción de seguir un camino en pro de un fútbol mejor, en sintonía con lo que todos los hinchas de todos los clubes queremos… Es ese el camino que hay que transitar. Es largo, pero nosotros tenemos tiempo para hacer ese proceso y entendemos que es la responsabilidad de River proponer ese camino“, completó Di Carlo.

"LA AFA ES DE LOS CLUBES, NO DE UNA PERSONA" 🎙️🔥



Stefano Di Carlo en la cena de la Fundación River. pic.twitter.com/iD8hAPLaZs — La Página Millonaria (@RiverLPM) September 23, 2026

DATOS CLAVE

River Plate volvió al Comité Ejecutivo de la AFA para pedir menos equipos en Primera.

volvió al Comité Ejecutivo de la AFA para pedir menos equipos en Primera. Ignacio Villarroel representó a River Plate en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA.

representó a River Plate en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA. Stefano Di Carlo declaró que la AFA pertenece a los clubes y no a personas.