Fuerte respaldo de los hinchas de River a las propuestas del club a la AFA

El pasado lunes, River anunció que regresaría a tener representación en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA. Los de Núñez, en disconformidad con los manejos de la casa madre del fútbol argentino había decidido apartarse, pero la estrategia del club ahora pasó a ser alzar la voz desde adentro.

Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, fue el hombre fuerte del Millonario en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA y hubo algunos dirigentes afines a Tapia que le marcaron la cancha, pero así y todo, el vice de River pudo plantear algunos cambios.

Entre los más destacados aparecen la reducción de equipos de Primera División para que pasen de 30 a 24, por otro lado se propuso reacomodar el calendario y también que quede prohibido cambiar las reglas del juego una vez iniciada la competencia.

Sin dudas que River realizó propuestas lógicas, pero el contexto actual es de confrontación con una AFA que ve en la abundancia oportunidades y el tener 30 equipos en Primera División no hace más que demostrarlo. Desde Núñez consideran que esta no es la manera y por eso buscan discutirlo desde adentro.

Fuerte respaldo de los hinchas

Bolavip propuso en las primeras horas de esta martes -antes de la reunión de Comité Ejecutivo- en su canal de WhatsApp -River Plate Fans- una votación donde los hinchas fueron contundentes y votaron masivamente a favor de los cambios que propuso el Millonario para el fútbol argentino. Más de 1200 votos a favor y solamente 29 en contra tuvo la encuesta.

Publicidad

Di Carlo habló de la relación entre River y la AFA

El máximo mandatario dialogó con la prensa en la cena de la Fundación River, fue consultado por el vínculo entre el Millonario y la casa madre del fútbol argentino y dijo: “Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros y no se expresan. Es un proceso y hay que plantear las ideas, tener contundencia y seguir ese camino. River lo que va a hacer es recoger algo que sienten muchos. Después hay una cuestión que es en qué medida se manifiesta por lo que significa y cada uno defiende lo suyo”.

También dijo: “Hay mucha sintonía de River con el conjunto de clubes en términos del norte en muchas cuestiones, en unas más y en otras menos. El consenso se contruye hablando con los otros, y eso es lo que estamos haciendo. Es un proceso, es largo. Por supuesto estamos acostumbrados a una dinámica en la que todo tiene que ser urgente”.

Además, agregó: “Muchas veces se olvidan que los clubes son parte constitutiva de la AFA. La AFA es de los clubes, no es de una persona. Y los clubes son de los socios y de los hinchas. Nosotros queremos poner a la AFA en sintonía con lo que piensa la gente. No es confrontando, es construyendo“.

Publicidad

Stefano Di Carlo. (Foto: @stefanodicarlo).

“Es un proceso. Pero si uno no tiene la determinación y la convicción de seguir un camino en pro de un fútbol mejor, en sintonía con lo que todos los hinchas de todos los clubes queremos… Es ese el camino que hay que transitar. Es largo, pero nosotros tenemos tiempo para hacer ese proceso y entendemos que es la responsabilidad de River proponer ese camino“, completó Di Carlo.

DATOS CLAVE

River Plate propuso reducir los equipos de Primera División de 30 a 24.

propuso reducir los equipos de Primera División de 30 a 24. Ignacio Villarroel representó a River Plate en la reunión de la AFA.

representó a River Plate en la reunión de la AFA. Hinchas de River votaron masivamente a favor de las reformas en el fútbol argentino.