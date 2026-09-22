Diego Martínez llenó de elogios al Boca del Vasco Arruabarrena: “Equipo protagonista”

El DT de Huracán, posible rival del Xeneize en el Torneo Clausura, destacó el plantel de los de azul y oro.

Como entrenador de Huracán, Diego Martínez pelea para que su equipo se afiance en la zona de clasificación a Playoffs del Torneo Clausura 2026. El DT tuvo buenos pasajes en su regreso al Globo y se encuentra en una buena posición para ser competitivo.

Mientras se desarrolla el tramo final de la fase regular del certamen, el entrenador habló en entrevista con TNT Sports, donde también se refirió a la actualidad de Boca Juniors, su exequipo. En 2024, Martínez estuvo al frente del Xeneize, con momentos de buen nivel.

Desde otro lado, y como posible rival del club de la Ribera en los octavos de final, aportó elogios para su colega Rodolfo Arruabarrena y para el plantel en general por su trabajo con la azul y oro.

“Lo que veo es un equipo protagonista y que juega muy bien. Con un gran plantel, de los dos más ricos del fútbol argentino. Además, lo veo en cuanto a un modelo de juego muy marcado, muy claro. Sin dudas, este presente no fue casualidad”, compartió Martínez.

Y luego se refirió a lo que fue su ciclo al frente de Boca, recordándolo de forma positiva: “El paso fue muy importante, como siempre lo dije. Agradecido por esa posibilidad”.

"ES UNO DE LOS PLANTELES MÁS RICOS DEL PAÍS" 🔵 🟡



La respuesta de DIEGO MARTÍNEZ sobre el presente que vive Boca con Rodolfo Arruabarrena y una breve reflexión acerca de su paso como DT del club.#PelotaParada en TNT Sports pic.twitter.com/YRxARUjDle — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 22, 2026

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Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

Los números de Diego Martínez en Boca

En los diez meses que Diego Martínez estuvo en Boca dirigió 45 partidos de los que ganó 20, empató 15 y perdió solamente 10. El triunfo más importante de su ciclo se dio por los cuartos de final de la Copa de la Liga ante River en Córdoba, en aquella oportunidad el Xeneize se impuso por 3 a 2. Las caídas más dolorosas se dieron sobre el final de su ciclo. El golpe más duro fue quedar afuera de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro -por penales- y también perder 1 a 0 el Superclásico de la Liga Profesional en La Bombonera.

Datos clave

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, DT de , elogió al de . 45 partidos dirigió en Boca durante 10 meses , logrando 20 victorias y 10 derrotas .

dirigió en durante , logrando y . 3 a 2 fue su victoria más importante ante River Plate en Córdoba.