Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los futbolistas del conjunto Millonario en el partido ante el Verde, por la Fecha 11 del certamen doméstico.

Santiago Beltrán (4): Continúa sin recuperar su mejor versión. Se caracterizó por mostrarse bastante nervioso y apuro, con decisiones un poco cuestionables. No pudo hacer demasiado en el gol de Contrera y salió muy mal en una jugada donde tocó la pelota con la mano afuera del área.

Gonzalo Montiel (8): Si bien no expuso una gran solidez en la marca, sí fue uno de los argumentos más sólidos de River a la hora de lastimar a Sarmiento. Se proyectó y apareció por sorpresa una y otra vez, marcando dos goles, aunque uno de ellos fue anulado.

Lucas Martínez Quarta (3): Un rendimiento a tono con su actualidad. Hizo vista de forma insólita en el tanto de Contrera y nunca transmitió seguridad, ni en los duelos individuales, ni en los movimientos, ni en el manejo de la pelota. No pesó en el área contraria.

Nicolás Otamendi (5): No protagonizó equivocaciones groseras como su compañero de zaga, pero tampoco fue una garantía en la última línea. Le costó imponerse en el juego aéreo y tuvo efectividad dispar a la hora de las disputas individuales.

Marcos Acuña (3): El lateral izquierdo de River no redondeó un buen partido. Perdió la marca y fue desbordado en el gol de Contrera y nunca ofreció garantías en defensa. Paralelamente, se mostró como opción en ataque, pero no fue nada criterioso.

Acuña disputando una pelota. (Foto: Getty)

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Tobías Andrada (4): Fue mechando pasajes de compromiso, sacrificio, entrega y despliegue con lapsos del cotejo en los que desapareció por completo y dejó de pesar, tanto en defensa como en ataque. Finiquitó un desempeño bastante irregular y apático.

Fausto Vera (4): Floja presentación del volante central Millonario. Abusó de la distribución sin profundidad y se mostró impreciso cuando arriesgó de manera aislada. Marcó un gol pisando el área, aunque el mismo fue anulado por una mano en el control.

Fausto Vera en acción. (Foto: Getty)

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Tomás Galván (5): Comprometido, pero bastante deslucido. Trató de involucrarse permanentemente en la generación de juego, buscando sociedades y siendo vertical, pero lo cierto es que equivocó las decisiones y las ejecuciones en la mayoría de las intervenciones.

Thiago Almada (5): Trató de ser el conductor y la manija de River para encontrar los caminos creativos, aunque alternó apariciones lúcidas con varias malas decisiones y resoluciones. Buena asistencia para Montiel en la anotación del empate.

Ángel Correa (5): Empezó mostrándose muy punzante, desequilibrando individualmente y siendo incisivo, incluso dejando solo a Driussi en una ocasión clara. Se fue diluyendo de manera progresiva y contundente con el correr de los minutos.

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Sebastián Driussi (4): Una de sus peores actuaciones en lo que va del semestre. Arrancó el partido desperdiciando una situación clara y luego no gravitó en ningún momento. En la etapa complementaria no ganó ninguno de sus duelos individuales.

Ingresaron:

Francisco Ortega (6): En pocos minutos, expuso más lucidez que Acuña, al menos pasando al ataque.

Lautaro Pereyra (6): Ingresó en la recta final del partido y reflejó atisbos de criterio individual y colectivo.

Lucas Beltrán (-): Entró en la agonía del espectáculo y no pudo hacer demasiado.