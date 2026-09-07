Iván Rossi recordó su paso fallido por River, un reto de Gallardo y por qué le dijo que no a Boca

A mediados de 2016, River apostó por dos volantes centrales que habían brillado en sus equipos. La intención era darle oxigeno a Leonardo Ponzio ante tanta competencia. Iván Rossi y Joaquín Arzura fueron los elegidos, pero ninguno de los dos logró mostrar un buen nivel, por lo que terminaron emigrando al poco tiempo de haber llegado.

El propio Iván Rossi, en diálogo con Dupla Técnica, hizo un balance de su paso por River. Por otro lado, reveló por qué le dijo que no a Boca, la importancia de Marcelo Gallardo en su carrera, el cruce que tuvo con Leonardo Jara y cómo fue que terminó compartiendo habitación en la concentración con Andrés D´Alessandro.

Por qué eligió River por sobre Boca

Rossi fue buscado por River y Boca en el mismo mercado de pases, pero optó por el Millonario: “Me llamó Gallardo. También me querían de San Lorenzo y de Boca. Estaba entre Boca y River pero en Boca me querían los dirigente pero al Mellizo le daba lo mismo. En River me quería Gallardo y yo voy donde me quiere el técnico. Gallardo fue de los mejor que tuve en cuanto a conceptos, lo táctico”.

Además, agregó: “Te decía lo que iba a pasar en los partidos y los entrenamientos eran intensos y claros. Siempre variaba los entrenamientos. Con su cuerpo técnico eran muy intensos y no te dejaba pasar una y así logró todo lo que ganó en esos años. Tenia una camada que por ahí no había que decirles mucho pero con esa exigencia que le ponía Marcelo llegó a lo que llegó”.

Rossi jugó en River entre 2016 y 2018. (Foto: Imago).

Respecto a cómo terminó compartiendo habitación en la concentración con D´Alessanro dijo: “Fue muy loco llegar a River con esos jugadores. Voy a la pretemporada en Orlando y tenia jugadores que ya conocía como Bologna, Bertolo que los tenia en Banfield. No tenia compañero de concentración y Andrés D´Alessandro me dijo de ir juntos“.

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Cruce con Leonardo Jara y reto de Gallardo

En 2017, River disputó la Copa Libertadores, mientras que Boca no lo hizo. Por aquel entonces, Leonardo Jara -defensor del Xeneize- chicaneó al Millonario por su mal andar en el torneo local y Rossi le respondió: “Aprendí a declarar. Me acuerdo una vez que estábamos en Copa Libertadores y Boca no. Pero Boca estaba bien en el torneo. Me dicen que un jugador de Boca dijo que no veía a River entre los primeros del campeonato y yo respondo pero no para chicanear. Dije que me parecia una boludez porque era lo mimso que diga que no veia a Boca en la Libertadores, No entro en esas boludeces yo“.

“Lo dije bien. A las dos horas llego a mi casa y veo mis declaraciones en todos lados. Llegué al otro día y en River no les gusta el puterío ni esas cosas. El Muñeco dio un discurso diciendo que tenia que aprender y que no tenia que hablar. Yo me quería justificar con que no había dicho eso. Ahí aprendés a decir las cosas porque te agarran una partecita y te hacen quedar como un quilombero”, agregó Rossi.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

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También reveló: “Gallardo tenia un manual de conducta. Los referentes eran unos señores. Estaba Ponzio, Maidana, D´Alessandro, después vino Armani. Todos la misma vara y misma línea entonces no se discrepaba mucho entre referentes y el técnico. Desde ese momento se mantiene en River esa línea de no ser polémico para declarar y entrar en ese juego al pedo“.

Rossi y los jugadores apartados de River

El volante central, que actualmente se encuentra en Danubio de Uruguay fue consultado por los jugadores apartados del Millonario del último mercado de pases y dijo: “No se porqué hubo tanto revuelo con lo del container. Veo tanto quilombo con eso pero nosotros cuando el técnico no nos tuvo en cuenta íbamos a la tarde a Ezeiza y no salió en ningún lado. Nos tocó estar con Auzqui, Tomi Andrade. Después de mi vinieron algunos más. Muchos estuvimos en esa situación”.

“Tal vez por ahora eran muchos y de nombre o el hecho de que se cambien en un container pero en River a mi me pasó. No comparto porque a mi me rompía los huevos ir a la tarde a Ezeiza porque yo era jugador de River. Si te excluyen tiene que ser porque te comportaste mal con el equipo o porque declaraste cosas que no corresponde. No comparto que te separen del plantel por rendimientos“, agregó.

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Autocrítica por su paso por River

Iván Rossi se refirió a su paso por River y fue autocrítico: “Jugué en Banfield en Huracán pero el mundo River es multiplicado al mil. Tenes 3 meses buenos y estas saliendo en los diarios porque te quiere el Real Madrid. Tenés 2 partidos malos y sos el peor del mundo. Lo veo ahora de afuera que hay chicos que no tienen la suerte de que le vaya bien o están en ese momento de mierda donde te equivocás y es gol. Son momentos de jugadores. Capaz si jugas en otro club no se dan cuenta de que hiciste una cagada”.

Además, dijo: “Te das cuenta más de grande lo que hacia o no aprovechar los momentos. Si querés tener una carrera larga y buena tenes que ser jugador 24/7. Tenés que ser profesional jugando en River o en la D. En River no me di cuenta donde estaba y pensé que era fácil llegar porque se me habia dado en dos años”.

Rossi jugó 20 partidos en River, no hizo goles y brindó una asistencia. (Foto. Imago).

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“Después te das cuenta que no y lo valoras más tarde. Es la inconsciencia de uno de no saber dónde está. Gallardo me pedía que me entrenara bien o que si no me tocaba jugar que entrenara al palo. Había veces que me enojaba y no entrenaba bien. Son cosas de pibe boludo que te pensás que las sabes todas y después de grande te das cuenta que no. Si no cambiás en River empezás a bajar, no tenés piso y podes ir a cualquier lado“.

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