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Tras varias semanas colgado, Kendry Páez se va de River y vuelve a Chelsea

El equipo inglés repesca al futbolista ecuatoriano, que no fue tenido en cuenta para el segundo semestre. Horas atrás, desmintió haberse burlado de la derrota ante Santa Fe.

Kendry Páez se va de River y vuelve a Chelsea
© Getty ImagesKendry Páez se va de River y vuelve a Chelsea

Luego de varias semanas sin ser tenido en cuenta y con un mes de entrenamientos en el predio de Cantilo, Kendry Páez se va de River. El ecuatoriano volverá a Chelsea y buscará un nuevo club, luego de no haber podido brillar en el fútbol argentino como esperaba.

En las últimas horas, los Blues le comunicaron a la directiva del Millonario que repesca al futbolista de 19 años. En las próximas horas, el jugador viajará rumbo a Londres para sumarse a las filas del club, que será el encargado de encontrarle un nuevo destino en la recta final del mercado europeo.

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Páez se va de River tras ocho meses de haber llegado cedido. En ese tiempo, apenas alcanzó a disputar 14 partidos (10 por el Torneo Apertura y 4 por la Copa Sudamericana), con apenas 461 minutos en cancha. En ese tiempo, apenas pudo aportar un gol y una asistencia.

De esta manera, solo quedan cuatro futbolistas sin ser tenidos en cuenta. Tres de ellos entrenan en Cantilo: Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo y Matías Viña. Por su parte, Matías Galarza Fonda se encuentra en Paraguay con autorización del club, esperando una resolución para su futuro.

El reciente posteo de Kendry Páez

Este mismo viernes, Páez publicó una historia de Instagram desmintiendo haberse burlado de sus compañeros por redes luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe: “He visto que está circulando una historia que supuestamente publiqué después del partido y quiero aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta“.

“No suelo salir a aclarar este tipo de cosas, pero en este caso sentí que era importante hacerlo por respeto a River, a mis compañeros y a toda la gente que me acompañó durante este tiempo. Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento difícil del equipo”, expresó.

Síntesis

  • Kendry Páez deja River Plate tras ocho meses y regresa al Chelsea de Inglaterra.
  • El futbolista ecuatoriano disputó 14 partidos y anotó un gol en el club argentino.
  • Cuatro futbolistas más continúan sin ser tenidos en cuenta por la directiva de River.
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Joaquín Alis
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