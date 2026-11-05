La postura de River tras la dura sanción a Gonzalo Montiel: qué chances tiene de que se reduzca el castigo

El Tribunal de Disciplina le dio tres fechas de suspensión por la roja que vio en el Superclásico.

Con triunfo ante Aldosivi, River Plate cerró este jueves su participación en la etapa regular del Torneo Clausura 2026 y ya se prepara para los Playoffs. Sin embargo, no podrá contar en octavos de final con Gonzalo Montiel luego de que el Tribunal de Disciplina lo suspendiera por 3 fechas.

La sanción se conoció tras el duelo en Mar del Plata a raíz de la expulsión en el Superclásico. Por esta decisión, el lateral campeón del mundo se perdería los octavos e hipotéticos cuartos de final, luego de ya haber cumplido la primera fecha ante Aldosivi. Ahora, River buscará disminuir los daños.

Según pudo saber BOLAVIP, el club de Núñez tuvo la intención inicial de apelar la sanción para intentar reducir la cantidad de partidos de Montiel fuera de las canchas. La idea era bajar la pena a 2 partidos, uno menos que la suspensión que se acaba de publicar.

De esta manera, River apuntó a que su referente pueda estar a disposición para los cuartos de final, en caso de que los dirigidos por Leonardo Ponzio consigan un triunfo en la primera instancia de Playoffs.

¡EXPULSADO GONZALO MONTIEL Y RIVER SE QUEDÓ CON NUEVE JUGADORES ANTE BOCA!



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Qué chances tiene Montiel de ver reducida su sanción

Más allá de la postura inicial de River de apelar, la realidad indica que, además del artículo 13.1, al jugador Millonario se le aplicó el 7. A su vez, no se presentó descargo, por lo que desde las autoridades entendieron que eran tres fechas. Otro detalle importante tiene que ver con que el fallo no es apelable, al ser inferior a 10 fechas.

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Sin embargo, el Tribunal de Disciplina puede dar por cumplida la sanción del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 en cualquier momento, o bien reducirla. Entonces, más allá de la nula posibilidad de apelar, en River se ilusionan con una reducción del castigo.

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