Bronca en México por las gestiones entre el representante de Correa y River: “Cansados de estos charlatanes”

En Tigres de la UANL no fue bien recibida la visita de Agustín Jiménez para acercar una oferta de 10 millones de dólares con la intención de que Ángel Correa pueda convertirse en refuerzo de River, según contó el Multimedios Deportes el periodista Willie González.

“La directiva ya está cansada de estos charlatanes que están buscando sacarle dinero a los clubes, porque a eso se dedican”, comenzó diciendo en su editorial, en el que además dejó claro que el ofrecimiento dista mucho de las pretensiones económicas del club mexicano para dejar salir al campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar.

“La directiva de Tigres le dijo ‘ya te dije que son 18 millones de dólares’. Tu tráeme los 18 millones de dólares y te le pongo moño a Correa, que se vaya a River Plate”, agregó. Luego, Willie González le habló directamente al representante de Correa: “Yo le voy a decir algo, Agustín, porque yo escucho cosas. Si usted llega con 16, si llega con 15.5, ahí cambia la cosa”.

En lo que respecta exclusivamente a los Tigres de la UANL, su vicepresidente Carlos Valenzuela ya había hecho saber que consideran al argentino como “parte fundamental del esquema de Guido Pizarro” y por ello no tenían intenciones de transferirlo.

[COMENTARIO AL DÍA MTY 🗣📺📻]



La directiva de Tigres está cansada de estos charlatanes que solo buscan sacarle dinero a los clubes. Yo escucho cosas. Señor representante de Ángel Correa, si usted llega al menos con 15.5 millones de dólares ahí cambia la cosa.



Así son los… pic.twitter.com/EKp3xXK2ev — Willie González (@WillieGzz) June 30, 2026

Correa, sin embargo, ha estado lejos de garantizar su continuidad en el club e incluso tenido algunas actitudes que fueron consideradas como una forma de ejercer presión, como el hecho de reportar un día más tarde a la pretemporada y el reciente borrón de su biografía de Instagram de la referencia que lo indicaba como jugador de Tigres.

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El OK de Correa a River

Por el momento, lo concreto es que River ya alcanzó un acuerdo de palabra con Correa en cuanto a las condiciones personales del contrato. Así el gran obstáculo continúa siendo la negociación entre clubes. Tigres mantiene una postura firme y pretende una cifra superior a los 15 millones de dólares, con una cláusula de rescisión fijada en 18 millones.

Los números de Correa en Tigres

Desde su arribo al fútbol mexicano, Ángel Correa disputó 54 partidos, 49 de ellos como titular, y completó los 90 minutos en 42. Convirtió 23 goles y dio 13 asistencias. Su contrato con el club se extiende hasta 2030 y es un futbolista clave para el entrenador Guido Pizarro.