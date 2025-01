La pregunta que más incomodó a Gallardo en la conferencia de River: "No confundas a la gente"

Dos días antes del estreno de River en la Copa de la Liga como visitante de Platense, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que se mostró muy conforme tanto con el mercado de pases que realizó el club, en el que estuvo muy involucrado, como con la pretemporada que se realizó en San Martín de los Andes y se cerró en el Estadio Monumental con el partido ante la Selección de México que terminó con victoria 2-0.

El clima de máxima expectativa en la previa del estreno en una nueva temporada oficial, se cortó por un momento en la rueda de prensa a causa de una pregunta que incomodó al Muñeco, relacionada a la poca participación de futbolistas jóvenes, muchos de ellos relegados al plantel de Reserva, y especialmente de Franco Mastantuono, la última gran aparición, quien ya cuenta con pretendientes entre los clubes más poderosos de Europa.

“Mastantuono tiene 17 años y está en pleno crecimiento. Tiene mucho para evolucionar. Ya que esté acá es un privilegio, si tiene o no minutos es un tema de que el se vaya preparando para esa continuidad. No confundamos a la gente con que no hay chicos que tengan minutos, que no se les da la oportunidad. No confundas a la gente porque no es por ahí”, respondió Gallardo.

Y continuó: “Vos marcaste algo cierto al principio, soy un entrenador que le ha dado muchas oportunidades a los jugadores de la casa. Si repasás el plantel, hay muchos jugadores que hoy tienen una actualidad y que también fueron (esos jóvenes). No confundas a la gente con que hoy no le quiero dar oportunidad a los jugadores de la casa. Si yo consideraraque están en condiciones estarían tranquilamente ¿Está claro?”.

Gallardo se encargó de explicar que en el proceso de integración a Primera División de jugadores juveniles, existe tanto un proceso de continuidad en el que es importante que sumen minutos para ganar en confianza y adaptarse a un fútbol diferente, pero también de desarrollo, donde el trabajo más importante se da en los entrenamientos. “Me puedo equivocar, porque me he equivocado. Pero los procesos intento respetarlos”, remató.

Gallardo remarcó que Mastantuono tiene mucho por evolucionar.

Conforme con el mercado 2025

Ligado a las oportunidades o no que puedan tener los futbolistas jóvenes y formados en el club que integran el plantel profesional está el gran mercado de pases que ha realizado River previo al inicio de un nuevo año de competencias oficiales.

En ese sentido, Marcelo Gallardo se mostró muy satisfecho por la jerarquía adquirida para dar un salto de calidad al equipo. “Teníamos bien marcadas las situaciones que debíamos encarar y a lo que debíamos apuntar. Se dio todo como para que el club tenga la posibilidad de apostar a este gran plantel para competir de muy buena manera durante el año. Repatriamos jugadores de mucho sentido de pertenencia que yo conozco muy bien y que están en una muy buena edad“, dijo al respecto.

