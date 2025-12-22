Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Qué pasará con los 13 jugadores que regresan a River de sus préstamos

Marcelo Gallardo deberá definir el futuro de los futbolistas que regresarán al club a partir del 1ero de enero.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Tomás Galván con la camiseta de Velez.
© @tomygalvanTomás Galván con la camiseta de Velez.

River comenzó el mercado de pases con muchos movimientos. Tras anunciar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, Marcelo Gallardo y la dirigencia no solo continúan en la búsqueda de más futbolistas, sino que también deberán resolver las salidas de jugadores relegados. 

Con Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli como los jugadores a vender, en el Millonario están atentos a la situación de los 13 futbolistas que regresan de sus préstamos, debido a que en su gran mayoría no serán tenidos en cuenta, por lo que tendrán que buscar nuevo destino. 

Ezequiel Centurión

El arquero que viene de ser campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza será el único en quedarse. Ante la inminente salida de Jeremías Ledesma, quien podría irse a préstamo a Rosario Central, Centurión se quedará para ser suplente de Armani.

A lo largo del año y medio que estuvo a préstamo en el elenco mendocino, el arquero disputó un total de 57 partidos, en los que recibió 60 goles y mantuvo su arco en 0 en 20 oportunidades. Además, recibió 6 tarjetas amarillas en 5130 minutos en cancha. 

Tomás Nasif

El delantero tuvo un año difícil ya que se perdió más de media temporada a causa de una lesión en el tobillo por la que tuvo que operarse. De cara al 2026, renovará su préstamo con Banfield por un año más, sin cargo ni opción de compra, para que pueda seguir sumando minutos. 

Romaña, cada vez más cerca de River: el defensor que pasaría a San Lorenzo

ver también

Romaña, cada vez más cerca de River: el defensor que pasaría a San Lorenzo

Gonzalo Trindade

Sin mucha continuidad en Central Córdoba de Santiago del Estero, el lateral izquierdo de 21 años no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. Es por eso que desde el club le buscarán ofertas para que pueda ser cedido a préstamo nuevamente.

Publicidad

Tobías Leiva

Importante en la salvación de Aldosivi, el volante ofensivo tampoco entrará en los planes del ‘Muñeco’, por lo que se le buscará club. 23 fueron los partidos que disputó en el Tiburón de Mar del Plata, en los que convirtió 3 goles, aportó dos asistencias y recibió una tarjeta roja.

Tiago Serrago

Al igual que en el caso anterior, el mediocampista que se salvó del descenso con Aldosivi volverá a ser cedido debido a que no va a ser tenido en cuenta por Gallardo. 27 partidos, dos goles y una asistencia fueron sus números en el Tiburón. 

Elián Giménez

El volante que fue cedido a Sarmiento es un caso complejo. Sufrió una lesión de meniscos, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente, y luego Gallardo evaluará su situación. Todo indica que tras la recuperación volverá a ser cedido a préstamo para sumar minutos. 

Publicidad

Franco Alfonso

De poca participación en Central Córdoba de Santiago del Estero, el extremo que también fue cedido a Huracán, no será tenido en cuenta por el entrenador y desde su representación están buscando ofertas para una nueva salida. 

Daniel Zabala

El defensor central está en la recta final de la recuperación de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió. Continúa entrenando en Huracán y es observado por Diego Martínez, por lo que si el entrenador da el visto bueno, el Globo intentará un nuevo préstamo por un año. 

Tomás Galván

El volante ofensivo es quien más opciones tiene. No será tenido en cuenta por Gallardo, pero Vélez ya se comunicó con River para intentar comprar un porcentaje de su ficha. Además, cuenta con intereses tanto de la MLS, como también de equipos de Brasil, México y Europa. 

Publicidad

Alexis González

El delantero tuvo poca continuidad en Audax Italiano de Chile, en donde convirtió 3 goles en 17 partidos. Desde su representación buscarán un nuevo préstamo en el fútbol trasandino para que sume una mayor cantidad de minutos en la próxima temporada. 

Tomas Castro Ponce

El volante ofensivo no continuará en Almagro, equipo de la Primera Nacional, y deberá regresar a River. No será tenido en cuenta por Gallardo, por lo que buscará ofertas para ser cedido nuevamente en este mercado de pases. 

Oswaldo Valencia

Tras un año y medio en Deportivo Cúcuta de Colombia, el delantero que no marcó goles en los 16 partidos que disputó, intentará renovar su préstamo para permanecer en el fútbol de su país natal. 

Publicidad

Héctor David Martínez

Interrumpió su préstamo tras 6 meses en Olimpia de Paraguay y regresó al club. Tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, por lo que en River intentarán vender un porcentaje de su ficha, o cederlo nuevamente a préstamo. 

En síntesis

  • Marcelo Gallardo definió que Ezequiel Centurión será el único de los 13 retornados en quedarse.
  • Tomás Galván es pretendido por Vélez, la MLS y clubes de Europa, México y Brasil.
  • River busca vender a Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli en este mercado.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Lamine Yamal mostró la intimidad de su casa con la camiseta de una selección sudamericana
Fútbol Internacional

Lamine Yamal mostró la intimidad de su casa con la camiseta de una selección sudamericana

Luciano Vietto arremetió contra Diego Milito y Gustavo Costas: "No recibí ninguna oferta"
Fútbol Argentino

Luciano Vietto arremetió contra Diego Milito y Gustavo Costas: "No recibí ninguna oferta"

Boris Becker reveló un ofrecimiento que pudo cambiar la carrera de Federer y por qué fue rechazado
Tenis

Boris Becker reveló un ofrecimiento que pudo cambiar la carrera de Federer y por qué fue rechazado

Nacho Fernández reveló cómo se dio su salida de River
River Plate

Nacho Fernández reveló cómo se dio su salida de River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo