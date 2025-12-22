“Úbeda no da con la talla para dirigir a Boca en la Copa Libertadores”

Luego de un 2025 movido y con cierta irregularidad, el plantel de Boca se encuentra de vacaciones y se reencontrará para iniciar los trabajos el próximo 2 de enero para empezar a pensar un 2026 con el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores en el primer semestre.

Mientras tanto en el club todavía no hicieron oficial la continuidad de Claudio Úbeda, aunque todo indica que el Sifón va a continuar al frente del primer equipo.

En las últimas horas, Marcelo London -ex dirigente de Boca- se refirió a Claudio Úbeda y dudó de su jerarquía. En diálogo con Radio La Red dijo: “A mi criterio, Úbeda es un buen técnico, pero no lo veo con la talla para dirigir la Libertadores en Boca. Le falta recorrido. Quizá, después de varios años, ya con otra experiencia, podría ser”.

London vs. Riquelme

Marcelo London es el presidente de la Agrupación Resurgimiento Boquense e históricamente crítico de Juan Román Riquelme. En esta oportunidad dijo sobre él: “El club tiene que tomar una determinación, sea con un técnico nuevo o con Úbeda, para ir a comprar los refuerzos. Para ganar la Copa Libertadores hay que formar un plantel de jerarquía”.

Marcelo London junto a Miguel Ángel Russo. (Foto: @London_marcelo).

Cabe recordar que Marcelo London fue uno de los ex dirigentes de Boca que apoyó fuertemente a la fórmula conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri en las elecciones de diciembre de 2023. Además, en este 2025 afirmó que le gustaría competir junto a Alejandro Fantino en los próximos comicios.

