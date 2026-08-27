Lapidaria estadística de River en tandas de penales

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final. Santa Fe fue su verdugo, aunque realmente los de Eduardo Coudet perdieron contra ellos mismos: sus miedos, inseguridades y la falta de actitud para afrontar una serie de estas características. Como no podía ser de otra manera, la derrota se dio mediante los penales, un déficit histórico del Millonario.

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Tras el 0 a 0 en Bogotá y el 1 a 1 en Núñez todo se definió por penales y allí River tuvo la chance insuperable de avanzar a cuartos de final ya que Rafael Santos Borré ejecutó el penal decisivo, pero la pelota dio en el palo. Luego la tanda se hizo eterna: Martínez Quarta, González y Beltrán fallaron, Asprilla -arquero de Santa Fe- convirtió el último y la moneda cayó para el lado de los colombianos.

La nefasta estadística de River en los penales

A lo largo de su historia, River disputó 56 tandas de penales en las cuales ganó en 22 oportunidades y cayó en 34. En los últimos años -entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana y tornes locales- los de Núñez jugaron varias tandas seguidas. Los números marcan que de las últimas 16 disputadas, fueron 11 derrotas y solamente 5 victorias.

Así fue el duelo entre River y Santa Fe

González se fue llorando del Monumental

El juvenil Facundo Gonzále, que falló su penal ante Santa Fe, se retiró del Estadio Monumental con lágrimas en los ojos. Cabe destacar que el pibe fue titular en la ida y que ingresó en el tramo final de la vuelta para jugar de marcador central. En la tanda de penales ejecutó en la octava posición y su remate fue de los peores de la noche: anunciado, sin fuerza y fácil de descrifrar para el arquero visitante.

HASTA LAS LÁGRIMAS 🥲



Facu González, uno de los juveniles del club y autor de uno de los goles de penal, se fue llorando tras la eliminación de River en la #sudamericana 🏆 pic.twitter.com/IlghY7VvbV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 27, 2026

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