Argentina mantiene el segundo lugar: así quedó el ranking FIFA tras su última actualización

Tras dos meses sin competencia, volvió el fútbol a nivel selecciones con una extensa fecha FIFA que se llevó a cabo durante la última semana de septiembre y la primera de octubre. Allí cada país disputó una serie de encuentros, ya sea por la Nations League de su respectiva confederación, o bien amistosos de preparación.

Como consecuencia de estos encuentros, el ranking FIFA volvió a tener actualizaciones, aunque sin grandes movimientos. Tal es así que la Selección de España se mantiene en el primer lugar tras un buen desempeño en la Nations League de UEFA, mientras que Argentina se quedó en el segundo puesto.

El movimiento más importante dentro del top 10 lo dio la Selección Portugal. En medio del conflicto por el abandono de la concentración de Cristiano Ronaldo, los lusos escalaron dos posiciones, por lo que llegaron al quinto lugar, desplazando a Brasil al 6° y a Marruecos al 7°.

Por otro lado, a pesar de no haber ganado en ninguna de sus tres presentaciones, Marcelo Gallardo logró que la Selección de Ecuador suba una posición. En esta oportunidad, la Tri superó a la Selección de Egipto para meterse en el puesto 24° del ranking FIFA.

La sorpresa dentro de esta actualización fue Cabo Verde. El país africano que empató con España en el Mundial y llevó a Argentina al tiempo suplementario, fue el seleccionado que más puntos perdió, ya que quedó con un saldo negativo de 29 puntos. Ahora, está en el 68 tras perder cuatro lugares.

Así está el top 10 del ranking FIFA

España – 2011.57 puntos Argentina – 1972.80 puntos Francia – 1958.86 puntos Inglaterra – 1925.59 puntos Portugal – 1807.69 puntos Brasil – 1806.51 puntos Marruecos – 1805.34 puntos Bélgica – 1779.17 puntos Países Bajos – 1778.61 puntos México – 1738.48 puntos

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