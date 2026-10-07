Nico Paz despidió a Messi en redes y los hinchas de la Selección Argentina lo rebautizaron

El mediocampista español naturalizado argentino convirtió en los tres amistosos de la fecha FIFA.

Nico Paz vivió una fecha FIFA consagratoria con la Selección Argentina. El mediocampista del Como anotó en los tres amistosos de la Albiceleste y el último fue precisamente en la despedida de Lionel Messi, con asistencia del propio Leo, ante Benín.

Horas después del encuentro, Paz le dedicó una pequeña carta de despedida a Messi en su cuenta de Instagram con imágenes del partido de este martes y los hinchas volvieron a hacerse sentir en los comentarios bautizándolo como el sucesor de Lionel.

La despedida de Nico Paz para Lionel Messi en redes sociales

“Ayer se despidió de la selección el mejor jugador de la historia, la persona que nos hizo soñar y disfrutar durante tantos años. Ha sido un privilegio formar parte de un pedacito de tu carrera, y vivir a tu lado momentos tan especiales como el de ayer“, comienza el escrito de Paz para Messi.

“Muchas gracias por estos años que me tocó compartir al lado tuyo, no sabes cuánto se te va a extrañar“, finaliza la pequeña dedicatoria del mediocampista del Como para el astro argentino.

Los comentarios en el posteo de Nico Paz en Instagram

La publicación de Nico Paz no solo recibió miles de likes (más de 200 mil en menos de 24 horas), sino que además tuvo más de 2 mil comentarios y el que más se repitió fue su nuevo apodo: “El Heredero“.

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Además, un buen puñado de hinchas también se hizo presente en la caja de comentarios para seguir impulsando la campaña para que empiece a utilizar la camiseta número 10 de la Selección Argentina ahora que Messi la deja vacante.