El equipo que encabeza Martín Demichelis no tiene descanso. El sábado pasado, en medio del parate por la fecha FIFA, debió completar el partido ante Defensa y Justicia, pero, apenas un puñado de días después, tendrá que volver a presentarse por el certamen doméstico.

Es que, el próximo jueves, por la vigésimo primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, el Millonario recibirá a Instituto de Córdoba en el Estadio Monumental. Y los de Núñez no dejan de trabajar con la idea de llegar de la mejor manera posible a ese compromiso.

Dos vienen por Rojas

Es de público conocimiento que, más allá de las oportunidades que tuvo en el once titular recientemente, Robert Rojas no es prioridad para el cuerpo técnico de River. De hecho, el defensor paraguayo fue utilizado por las lesiones de otros futbolistas en esa zona del campo de juego.

En ese contexto, su representante ya comunicó que su ciclo en River parece estar cumplido. Y allí fue cuando aparecieron en escena dos equipos interesados en hacerse con sus servicios. Primero el Cruzeiro de Brasil y posteriormente Independiente. ¿Qué sucederá?

Tres jugadores recuperados

A River se le avecinan partidos realmente importantes en todos los frentes. Primero Instituto de Córdoba para acercarse todavía más al título en la Liga Profesional y posteriormente The Strongest para sellar su clasificación en la Copa Libertadores de América.

Y las buenas noticias se acumulan. En primera instancia, Enzo Pérez evolucionó favorablemente después de sufrir una sinovitis de rodilla. Y, ahora, otros dos jugadores ultiman detalles para ponerse a disposición: los defensores Enzo Díaz y Héctor David Martínez.

Las dudas con Casco

Milton Casco es un auténtico referente del actual plantel de River. De hecho, el lateral formó parte de grandes conquistas durante la era de Marcelo Gallardo como director técnico. Sin embargo, el presente del polifuncional futbolista no es el mejor.

Pese a que River viene exponiendo un interesante vuelo futbolístico, el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s Old Boys de Rosario no pasa su mejor momento. Por ende, el cuerpo técnico Millonario estaría analizando removerlo del once titular.