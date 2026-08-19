Los hinchas de River se cansaron de un titular ante Santa Fe: “¿No había más lugar en el container?”

Completó un partido flojo en la ida ante Independiente Santa Fe y recibió la desaprobación en las redes sociales.

En el Campín de Bogotá, River Plate empató sin goles este miércoles en su visita a Independiente Santa Fe en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Millonario la sacó barata y buscará la clasificación la próxima semana en Núñez.

A pesar de que los de Chacho Coudet se van a volver a Buenos Aires con un empate que los deja bien parados, los hinchas fueron muy críticos con Lautaro Rivero, uno de los titulares esta noche en la capital colombiana.

A lo largo del partido, miles de usuarios mostraron su descontento en redes sociales por el rendimiento del defensor central. Pero todo explotó en el arranque del complemento tras un error puntual del futbolista del Millonario.

Rivero falló con la pelota en sus pies y se la entregó en bandeja a Bustos para que se fuera mano a mano ante Beltrán. Afortunadamente para el zaguero de River, el de Santa Fe definió por arriba del travesaño en una milagrosa jugada para el elenco argentino.

Terrible lo que hizo Rivero. Inexplicable. pic.twitter.com/5hXDWuyI1m — La Página Millonaria (@RiverLPM) August 20, 2026

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“¿No había más lugar en el container para River o qué onda?”, disparó uno de los usuarios. Otro, en cambio, fue más a fondo: “Hay que rescindirle el contrato a Rivero. Hoy mismo”. Además, hubo varias menciones para su rendimiento frente a Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe de 41 años.

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