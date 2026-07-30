Franco Mastantuono marcó su primer gol en la pretemporada y hay nuevos interesados en sacarlo de Real Madrid

Mientras espera que se decida su futuro, con gran variedad de opciones, el argentino está recibiendo mucho protagonismo de parte de Mourinho.

Aunque en Real Madrid ya está tomada la decisión de cederlo, Franco Mastantuono continúa teniendo mucho protagonismo en la pretemporada a las órdenes de José Mourinho. De hecho, viene de marcar un gol en el último partido amistoso ante Leganés y había sido titular, generando un penal, días antes ante Alcorcón.

Mientras se define su futuro y los rumores sobre un posible regreso a River, Franco Mastantuono fue titular en Real Madrid y marcó este gol en el amistoso ante Leganés.



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Mientras tanto, en Europa siguen apareciendo los interesados en hacerse de la cesión del argentino, con Fiorentina aparentemente decidida a avanzar, pero habiendo irrumpido, también en la Serie A, Inter de Milán y Roma como competidores.

Lo que se enfrío fue la posibilidad de que Mastantuono recale en Villarreal, destino que era del agrado de Real Madrid no solo por la posibilidad de monitorear de cerca su desarrollo en LaLiga, sino también porque consideraban que la filosofía del club, que suele apostar por talentos jóvenes, era ideal para su progresión.

El problema para el Submarino Amarillo es que el salario que percibe el argentino en la Casa Blanca, del que debería pasar a hacerse cargo, es demasiado elevado para el caso de no conseguir que los Merengues continúen pagando un porcentaje.

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Según el periodista Fabrizio Romano, también en Francia hay interesados en recibir a Mastantuono en calidad de préstamo, aunque no se dio a conocer el nombre del club o los clubes en cuestión.

Negativa al pedido de volver a River

Si la elección dependiera de Franco Mastantuono, ya hubiera descartado todas las opciones anteriores y elegido regresar a River. De hecho, el jugador le planteó a la dirigencia que era esa su prioridad. Sin embargo, recibió una respuesta negativa debido a que el interés del club es que pueda habituarse al fútbol europeo en la temporada que comienza.

Data clave

Fiorentina, Inter y Roma disputan el préstamo de Franco Mastantuono desde Real Madrid.

disputan el préstamo de Franco Mastantuono desde Real Madrid. El elevado salario de Mastantuono trabó su posible llegada a préstamo al Villarreal.

de Mastantuono trabó su posible llegada a préstamo al Villarreal. Real Madrid rechazó la solicitud del jugador argentino para regresar cedido a River.