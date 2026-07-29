Los dos primeros equipos dispuestos a recibir a Kendry Páez, apartado en River

El ecuatoriano espera que se resuelva su tercera cesión consecutiva. No le fue bien en las primeras dos.

El regreso de Kendry Páez a River tras disputar el Mundial con la Selección de Ecuador fue sabiendo que formaba parte de una lista de apartados por la dirigencia, como se encargó de confirmar el entrenador Eduardo Coudet desligándose de cualquier responsabilidad en la decisión.

El mediocampista ofensivo de tan solo 19 años se entrena desde el lunes en Cantilo junto al resto de los relegados que todavía no definieron su futuro. Sabe ya que Chelsea interrumpirá su cesión y que, al no entrar en los planes de Xabi Alonso para la temporada que está próxima a iniciar, saldrá otra vez a préstamo y ya estaría decidido que sea a un destino europeo.

En ese panorama, ya aparecieron dos equipos que están dispuestos a recibirlo. Uno es el Trabzonspor de Turquía, el otro el Mechelen de Bélgica. Sin embargo, tanto el club como el jugador esperarían a que aparezca una oportunidad más seductora desde lo deportivo.

Kendry Páez, futbolista apartado en River.

Sería el tercer préstamo consecutivo para Kendry Páez, que antes de arribar al Millonario tuvo un paso por el Racing de Estrasburgo y, a diferencia de los otros futbolistas sudamericanos que lograron lucirse e incluso utilizar al club francés como trampolín, tampoco logró consolidarse y protagonizó incluso episodios de indisciplina que lo marcaron.

Los números de Kendry Páez en River

Durante su breve estadía en River, Kendry Páez disputó 14 partidos oficiales, en los que convirtió un gol y dio una asistencia, contabilizando nada más que 461 minutos en cancha. No logró cumplir las expectativas, aunque estuvo a tono con un muy pobre rendimiento colectivo, ni sacar a relucir ese talento que llevó al Chelsea a buscarlo en su momento como una de las grandes joyas del fútbol sudamericano.

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